Лубінець запропонував омбудсменці РФ запровадити дзвінки для полонених
- Україна звернулася до Росії з пропозицією дозволити військовополоненим обох сторін здійснювати телефонні дзвінки своїм родинам тривалістю щонайменше три хвилини.
- Омбудсмен Дмитро Лубінець наголосив, що Київ готовий забезпечити таке право для російських полонених в обмін на аналогічний крок з боку РФ щодо українських захисників.
Українська сторона звернулася до Російської Федерації із пропозицією надати військовополоненим право на телефонні розмови з рідними.
Про це заявив уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець під час пресконференції.
Україна запропонувала РФ запровадити практику дзвінків для полонених
За словами Лубінця, про це він сказав під час переговорів з російською омбудсменкою Яною Лантратовою.
– Щоб кожен військовополонений міг зателефонувати своїм рідним близьким, поспілкуватися не менш ніж 3 хвилини. Я сказав, що якщо це буде забезпечено для українських військовополонених, то буде і для російських полонених, – зазначив Лубінець.
Нещодавно омбудсмен після зустрічі з Лантрактовою розповів, що Україна та Росія обмінялися великими списками зниклих безвісти військовослужбовців.
Як стверджує Лубінець, є конкретні домовленості про те, щоб продовжити взаємні відвідування військовополонених та верифікацію українських громадян у російському полоні.
За словами українського омбудсмена, вони обмінялися запитами щодо отримання копій документів у межах громадянсько-правових відносин.