Українська сторона звернулася до Російської Федерації із пропозицією надати військовополоненим право на телефонні розмови з рідними.

Про це заявив уповноважений Верховної Ради України Дмитро Лубінець під час пресконференції.

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За словами Лубінця, про це він сказав під час переговорів з російською омбудсменкою Яною Лантратовою.

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– Щоб кожен військовополонений міг зателефонувати своїм рідним близьким, поспілкуватися не менш ніж 3 хвилини. Я сказав, що якщо це буде забезпечено для українських військовополонених, то буде і для російських полонених, – зазначив Лубінець.

Нещодавно омбудсмен після зустрічі з Лантрактовою розповів, що Україна та Росія обмінялися великими списками зниклих безвісти військовослужбовців.

Як стверджує Лубінець, є конкретні домовленості про те, щоб продовжити взаємні відвідування військовополонених та верифікацію українських громадян у російському полоні.

За словами українського омбудсмена, вони обмінялися запитами щодо отримання копій документів у межах громадянсько-правових відносин.

Джерело : Громадське

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