Генеральный директор АО Укрпочта Игорь Смилянский продолжает выполнять свои обязанности в полном объеме, несмотря на решение Национального банка Украины о необходимости его отстранения от руководства компанией.

Об этом сообщили АО Укрпочта и генеральный директор компании Игорь Смилянский.

Смилянский остается гендиректором Укрпочты: что известно

В Укрпочте официально заявили, что Игорь Смилянский продолжает исполнять обязанности генерального директора в соответствии с действующим законодательством.

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В компании также отметили, что Укрпочта работает в штатном режиме с учетом ситуации с безопасностью, последствий российских обстрелов и погодных условий.

Кроме того, в Укрпочте призвали работников, клиентов и партнеров доверять информации о деятельности компании и ее руководства исключительно из официальных сообщений.

Сам Игорь Смилянский также подтвердил, что продолжает работать в должности генерального директора.

Он поблагодарил всех, кто поддерживал его в последние дни, и отметил, что команда компании продолжает работать.

— Игра не заканчивается, когда ты проиграл. Игра заканчивается, когда ты сдался, — написал Смилянский.

23 июня Национальный банк Украины признал Игоря Смилянского таким, что не соответствует требованиям профессиональной пригодности руководителя поставщика финансовых платежных услуг.

Регулятор обязал уполномоченный орган АО Укрпочта в течение пяти рабочих дней отстранить Смилянского от руководства компанией, а в течение двух месяцев назначить нового руководителя.

В НБУ объяснили, что решение приняли после анализа надзорных действий относительно деятельности Укрпочты в 2023-2026 годах. За этот период к компании неоднократно применяли штрафы и письменные предостережения из-за нарушений в сфере платежных услуг, финансового мониторинга, корпоративного управления, внутреннего контроля и управления рисками.

После решения Нацбанка Смилянский заявил, что считает его попыткой поставить на паузу создание почтового банка. По его словам, юристы Укрпочты будут анализировать документы НБУ, а компания привлечет внешних специалистов для защиты своей позиции.

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