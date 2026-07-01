Генеральний директор АТ Укрпошта Ігор Смілянський продовжує виконувати свої обов’язки в повному обсязі, попри рішення Національного банку України про необхідність його відсторонення від керівництва компанією.

Про це повідомили АТ Укрпошта та генеральний директор компанії Ігор Смілянський.

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В Укрпошті офіційно заявили, що Ігор Смілянський продовжує виконувати обов’язки генерального директора відповідно до чинного законодавства.

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У компанії також наголосили, що Укрпошта працює у штатному режимі з урахуванням безпекової ситуації, наслідків російських обстрілів та погодних умов.

Крім того, в Укрпошті закликали працівників, клієнтів і партнерів довіряти інформації щодо діяльності компанії та її керівництва виключно з офіційних повідомлень.

Сам Ігор Смілянський також підтвердив, що продовжує працювати на посаді генерального директора.

Він подякував усім, хто підтримував його останніми днями, та зазначив, що команда компанії продовжує працювати.

— Гра не закінчується, коли ти програв. Гра закінчується, коли ти здався, — написав Смілянський.

23 червня Національний банк України визнав Ігоря Смілянського таким, що не відповідає вимогам професійної придатності керівника надавача фінансових платіжних послуг.

Регулятор зобов’язав уповноважений орган АТ Укрпошта протягом п’яти робочих днів відсторонити Смілянського від керівництва компанією, а протягом двох місяців призначити нового керівника.

У НБУ пояснили, що рішення ухвалили після аналізу наглядових дій щодо діяльності Укрпошти у 2023–2026 роках. За цей період до компанії неодноразово застосовували штрафи та письмові застереження через порушення у сфері платіжних послуг, фінансового моніторингу, корпоративного управління, внутрішнього контролю та управління ризиками.

Після рішення Нацбанку Смілянський заявив, що вважає його спробою поставити на паузу створення поштового банку. За його словами, юристи Укрпошти аналізуватимуть документи НБУ, а компанія залучить зовнішніх фахівців для захисту своєї позиції.

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