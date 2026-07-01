Україна вдруге завдала удару по нафтопереробному заводу в Уфі та уразила об’єкт російського ВПК в Пензенській області, який виробляє компоненти для ракетного озброєння.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Удари України по НПЗ РФ: що сказав Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що відстань до НПЗ РФ в Уфі, по якій б’є Україна, становить 1 300 кілометрів від лінії фронту.

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Також, за його словами, у Пензенському регіоні наша зброя досягла стратегічного об’єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по наших містах і громадах. Відстань до цілі – близько 600 кілометрів від лінії фронту.

– Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас, – пояснив він.

Президент зауважив, що мир у війні Росії проти України потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві.

– Росія повинна закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є, – зазначив він.

Український лідер окремо подякував кожному воїну, який забезпечує таку далекобійну влучність.

For the second time, our sanctions in response to Russia’s prolongation of the war have reached the oil refinery in Ufa, one of Russia’s largest producers of lubricants. The distance is more than 1,300 kilometers from the frontline. Also in the Penza region, our weapons reached… pic.twitter.com/6XB9jPpCoY — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 1, 2026

Нагадаємо, 25 червня Зеленський підтвердив удари по двох НПЗ в Уфі за 1 500 км від фронту.

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