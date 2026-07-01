Україна вдруге завдала удару по нафтопереробному заводу в Уфі та уразила об’єкт російського ВПК в Пензенській області, який виробляє компоненти для ракетного озброєння.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Удари України по НПЗ РФ: що сказав Зеленський

Володимир Зеленський наголосив, що відстань до НПЗ РФ в Уфі, по якій б’є Україна, становить 1 300 кілометрів від лінії фронту.

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Також, за його словами, у Пензенському регіоні наша зброя досягла стратегічного об’єкта російського ВПК, що займається розробкою та виготовленням компонентів для ракетного озброєння, яке окупанти застосовують для ударів по наших містах і громадах. Відстань до цілі – близько 600 кілометрів від лінії фронту.

– Щодня виконується наш план застосування українських далекобійних санкцій. Це цілком справедливо у відповідь на все, що Росія робить проти нас, – пояснив він.

Президент зауважив, що мир у війні Росії проти України потрібен, і саме це повинні усвідомити в російському керівництві.

– Росія повинна закінчити свою війну. І всі можливості для цього у російського керівництва є, – зазначив він.

Український лідер окремо подякував кожному воїну, який забезпечує таку далекобійну влучність.

Нагадаємо, 25 червня Зеленський підтвердив удари по двох НПЗ в Уфі за 1 500 км від фронту.

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