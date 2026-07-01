Россияне нанесли ракетный удар по заводу Снежная Панда в Одесской области в субботу, 1 июля.

В результате атаки разрушена часть производственно-складских помещений, есть пострадавшие сотрудники.

Взрыв в Одесской области на заводе Снежная Панда

— В результате вражеского ракетного удара и масштабного пожара полностью уничтожена часть наших производственно-складских помещений. К сожалению, есть пострадавшие среди наших сотрудников — сейчас им оказывается вся необходимая медицинская помощь, — сообщили в компании Снежная Панда.

Отмечается, что разрушен важнейший хаб, откуда продукция отправлялась по всей стране, в том числе и других брендов.

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— Сейчас мы оцениваем масштабы разрушений и принимаем первоочередные решения, чтобы спасти дело нашей жизни, — отмечается в сообщении.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер уточнил, что днем 1 июля враг нанес удар по Одесской области баллистическими ракетами.

По его словам, есть повреждения на территории одного из предприятий, что вызвало пожар. Возгорание сейчас ликвидировано.

В результате ракетных ударов по Одесской области погибли два человека, 13 травмированы, 11 были направлены в больницу.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1589-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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