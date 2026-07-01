Вибух в Одеській області на заводі Сніжна Панда: що відомо
Росіяни завдали ракетного удару по заводу Сніжна Панда в Одеській області в суботу, 1 липня.
Унаслідок атаки зруйнована частина виробничо-складських приміщень, є постраждалі співробітники.
Вибух в Одеській області на заводі Сніжна Панда
– Внаслідок ворожого ракетного удару та масштабної пожежі вщент знищена частина наших виробничо-складських приміщень. На жаль, є постраждалі серед наших співробітників – зараз їм надається уся необхідна медична допомога, – повідомили в компанії Сніжна Панда.
Зазначається, що зруйнований найважливіший хаб, звідки продукція відправлялася по всій країни, в тому числі й інших брендів.
– Зараз ми оцінюємо масштаби руйнувань та приймаємо першочергові рішення, щоб врятувати справу нашого життя, – зазначається у дописі.
Голова Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що вдень 1 липня ворог завдав удару по Одещині балістичними ракетами.
За його словами, є пошкодження на території одного з підприємств, яке спричинило пожежу. Загоряння наразі ліквідоване.
Унаслідок ракетних ударів по Одеській області загинуло двоє людей, 13 травмовано, 11 були направлені до лікарні.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1589-ту добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.