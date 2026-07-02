Из-за атаки РФ в Киеве перекрыли дороги и изменили маршруты транспорта
- В Киеве временно перекрыли движение на ряде дорог.
- Из-за последствий атаки троллейбусы, трамваи и автобусы курсируют по измененным маршрутам.
В Киеве после массированной российской атаки в ночь на 2 июля временно ограничили движение транспорта на ряде улиц.
Также из-за повреждений контактной сети и ликвидации последствий обстрела общественный транспорт курсирует по измененным маршрутам.
Об этом сообщили первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий и Киевская городская государственная администрация.
Ограничения движения в Киеве после атаки РФ: что известно
По информации патрульной полиции, движение транспорта временно перекрыто на следующих участках:
- улица Бориспольская — от улицы Вересневой в направлении переулка Игоря Качуровского;
- переулок Игоря Качуровского — от улицы Юрия Литвинского до улицы Бориспольской;
- улица Новодарницкая — от улицы Санаторной до улицы Вересневой;
- улица Вереснева — от улицы Юрия Шевелёва до улицы Юрия Литвинского;
- проспект Берестейский — от улицы Грушецкой до улицы Гарматной;
- бульвар Тараса Шевченко — от Бессарабской площади до улицы Евгения Чикаленко;
- проспект Брестский — от станции метро Нивки до улицы Александровской;
- улица Марка Вовчка — от улицы Семена Скляренко;
- улица Иоанна Павла II — от улицы Василия Тютюника до улицы Ежи Гедройца;
- улица Вербовая — от улицы Добринской до улицы Куреневской.
В полиции призвали водителей учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.
Как курсирует общественный транспорт в Киеве 2 июля
В КГГА сообщили, что из-за повреждения контактной сети, отсутствия электропитания и работ по ликвидации последствий обстрела задерживается движение троллейбусов №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43 и 50.
Также с изменениями курсируют трамваи №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18 и 19.
Для обеспечения перевозок организовали временные автобусные маршруты:
- по маршруту трамвая № 14 — Контрактовая площадь — проспект Отрадный;
- по маршруту троллейбуса № 41 — улица Тулузы — станция метро Святошин.
Кроме того, из-за перекрытия движения на бульваре Тараса Шевченко автобусы № 114 и № 118 ездят через улицу Большую Васильковскую, улицу Гетмана Павла Скоропадского, улицу Владимирскую и дальше по бульвару Тараса Шевченко.
Напомним, что в ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с помощью ракет и ударных дронов.
По данным ГСЧС, под ударами оказались семь районов столицы, где повреждены жилые дома, отель, подстанция скорой медицинской помощи, рынок, складские помещения и другие объекты гражданской инфраструктуры.
По состоянию на 2 июля известно о как минимум 13 погибших и 86 пострадавших.