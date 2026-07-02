В Киеве после массированной российской атаки в ночь на 2 июля временно ограничили движение транспорта на ряде улиц.

Также из-за повреждений контактной сети и ликвидации последствий обстрела общественный транспорт курсирует по измененным маршрутам.

Об этом сообщили первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий и Киевская городская государственная администрация.

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По информации патрульной полиции, движение транспорта временно перекрыто на следующих участках:

улица Бориспольская — от улицы Вересневой в направлении переулка Игоря Качуровского;

переулок Игоря Качуровского — от улицы Юрия Литвинского до улицы Бориспольской;

улица Новодарницкая — от улицы Санаторной до улицы Вересневой;

улица Вереснева — от улицы Юрия Шевелёва до улицы Юрия Литвинского;

проспект Берестейский — от улицы Грушецкой до улицы Гарматной;

бульвар Тараса Шевченко — от Бессарабской площади до улицы Евгения Чикаленко;

проспект Брестский — от станции метро Нивки до улицы Александровской;

улица Марка Вовчка — от улицы Семена Скляренко;

улица Иоанна Павла II — от улицы Василия Тютюника до улицы Ежи Гедройца;

улица Вербовая — от улицы Добринской до улицы Куреневской.

В полиции призвали водителей учитывать эти ограничения при планировании маршрутов.

Как курсирует общественный транспорт в Киеве 2 июля

В КГГА сообщили, что из-за повреждения контактной сети, отсутствия электропитания и работ по ликвидации последствий обстрела задерживается движение троллейбусов №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43 и 50.

Также с изменениями курсируют трамваи №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18 и 19.

Для обеспечения перевозок организовали временные автобусные маршруты:

по маршруту трамвая № 14 — Контрактовая площадь — проспект Отрадный;

по маршруту троллейбуса № 41 — улица Тулузы — станция метро Святошин.

Кроме того, из-за перекрытия движения на бульваре Тараса Шевченко автобусы № 114 и № 118 ездят через улицу Большую Васильковскую, улицу Гетмана Павла Скоропадского, улицу Владимирскую и дальше по бульвару Тараса Шевченко.

Напомним, что в ночь на 2 июля российские войска совершили массированную комбинированную атаку на Киев с помощью ракет и ударных дронов.

По данным ГСЧС, под ударами оказались семь районов столицы, где повреждены жилые дома, отель, подстанция скорой медицинской помощи, рынок, складские помещения и другие объекты гражданской инфраструктуры.

По состоянию на 2 июля известно о как минимум 13 погибших и 86 пострадавших.

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