У Києві після масованої російської атаки в ніч проти 2 липня тимчасово обмежили рух транспорту на низці вулиць.

Також через пошкодження контактної мережі та ліквідацію наслідків обстрілу зі змінами курсує громадський транспорт.

Про це повідомили перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький та Київська міська державна адміністрація.

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За інформацією патрульної поліції, рух транспорту тимчасово перекритий на таких ділянках:

вулиця Бориспільська — від вулиці Вересневої у напрямку провулка Ігоря Качуровського;

провулок Ігоря Качуровського — від вулиці Юрія Литвинського до вулиці Бориспільської;

вулиця Новодарницька — від вулиці Санаторної до вулиці Вересневої;

вулиця Вереснева — від вулиці Юрія Шевельова до вулиці Юрія Литвинського;

проспект Берестейський — від вулиці Грушецької до вулиці Гарматної;

бульвар Тараса Шевченка — від Бессарабської площі до вулиці Євгена Чикаленка;

проспект Берестейський — від станції метро Нивки до вулиці Олександрівської;

вулиця Марка Вовчка — від вулиці Семена Скляренка;

вулиця Іоанна Павла ІІ — від вулиці Василя Тютюнника до вулиці Єжи Ґедройця;

вулиця Вербова — від вулиці Добринської до вулиці Куренівської.

У поліції закликали водіїв враховувати ці обмеження під час планування маршрутів.

Як курсує громадський транспорт у Києві 2 липня

У КМДА повідомили, що через пошкодження контактної мережі, відсутність електроживлення та роботи з ліквідації наслідків обстрілу затримується рух тролейбусів №№ 1, 4, 5, 6, 7, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 22-К, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 38, 39, 41, 42, 43 і 50.

Також зі змінами курсують трамваї №№ 11, 12, 14, 15, 16, 18 та 19.

Для забезпечення перевезень організували тимчасові автобусні маршрути:

за маршрутом трамвая №14 — Контрактова площа — проспект Відрадний;

за маршрутом тролейбуса №41 — вулиця Тулузи — станція метро Святошин.

Крім того, через перекриття руху на бульварі Тараса Шевченка автобуси №114 та №118 курсують через вулицю Велику Васильківську, вулицю Гетьмана Павла Скоропадського, вулицю Володимирську та далі бульваром Тараса Шевченка.

Нагадаємо, що у ніч проти 2 липня російські війська здійснили масовану комбіновану атаку на Київ ракетами та ударними безпілотниками.

За даними ДСНС, під ударами опинилися сім районів столиці, де пошкоджено житлові будинки, готель, підстанцію екстреної медичної допомоги, ринок, складські приміщення та інші об’єкти цивільної інфраструктури.

Станом на день 2 липня відомо про щонайменше 13 загиблих і 86 постраждалих.

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