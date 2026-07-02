Планируя поездку за границу, украинцы спрашивают, можно ли выехать за границу без загранпаспорта и подойдет ли для этого обычная ID-карта.

Ответ зависит от страны, в которую следует человек, а также от действующих международных договоренностей Украины.

Возможен ли выезд за границу без загранпаспорта в 2026 году, читайте в нашем материале.

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Можно ли уехать из Украины, если нет загранпаспорта в 2026 году

В Государственной миграционной службе рассказали, что основным документом для пересечения государственной границы является паспорт гражданина Украины для выезда за границу.

Внутренний паспорт в виде ID карты имеет другое назначение. Он удостоверяет личность и подтверждает гражданство Украины только на территории страны. Загранпаспорт используется для выезда за пределы Украины, пребывания за границей и возвращения домой.

Поэтому в большинстве случаев выезд за границу без загранпаспорта в 2026 году невозможен.

Когда ID-карты достаточно для пересечения границы

Однако из этого правила есть исключения. По информации Государственной миграционной службы, украинцы могут путешествовать только по паспорту гражданина Украины в форме ID-карты в те государства, с которыми Украина заключила соответствующие международные соглашения.

По состоянию на сегодняшний день такими странами являются:

Турция;

Грузия.

Какие документы могут понадобиться для выезда за границу

Даже если загранпаспорт оформлен, перед поездкой следует проверить его силу.

В Государственной миграционной службе рекомендуют заменить документ, если:

истек срок его действия;

паспорт был продлен по временному порядку, который больше не применяется;

в документе содержатся записи о детях или других членах семьи, внесенные по старым правилам.

Такие документы уже не дают права на международные поездки. Если паспорт утратил силу, его необходимо оформить повторно.

Подать документы можно:

в подразделениях Государственной миграционной службы;

через центры предоставления административных услуг;

в зарубежных дипломатических учреждениях Украины;

в центрах ГП Документ в странах, где они работают.

Отдельное внимание следует обратить на детские загранпаспорта. Если они были оформлены по старым правилам и содержат записи о родителях или других членах семьи, такие документы также необходимо обновить.

Как проверить, нет ли ограничений на выезд

Перед поездкой следует убедиться не только в действительности паспорта, но и в отсутствии ограничений на пересечение государственной границы.

Проще всего это сделать через Личный кабинет Государственной пограничной службы Украины. Авторизоваться можно с помощью Дія.Підпис, BankID или квалифицированной электронной подписи.

После входа пользователь видит информацию о наличии или отсутствии действующих ограничений на выезд. В системе отражаются другие обстоятельства, которые могут повлиять на поездку.

В частности, это открытые исполнительные производства, неуплаченные алименты, административные или судебные штрафы. Для проверки финансовых обязательств также можно использовать приложение Дія или сервис Opendatabot.

Что нужно проверить военнообязанным для выезда за границу

Отдельные правила действуют для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, состоящих на военном учете.

В Государственной пограничной службе обращают внимание, что информация о военном учете или мобилизационных ограничениях не всегда отображается в личном кабинете. Поэтому перед поездкой рекомендуют дополнительно проверить свои данные в Резерв+.

Прежде всего следует убедиться, что военно-учетные данные актуальны, а также отсутствует статус розыска.

Что делать, если загранпаспорт стал недействительным за границей

Если гражданин Украины уже находится за границей и оказалось, что его загранпаспорт недействителен, это не значит, что вернуться домой невозможно.

В такой ситуации можно обратиться в ближайшее посольство или консульство Украины и оформить удостоверение личности на возвращение в Украину.

Этот временный документ дает право беспрепятственно въехать на территорию Украины даже без заграничного паспорта. Как оформить этот документ читайте здесь.

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