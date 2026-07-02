Генштаб ВСУ официально опроверг заявления России о якобы ударе украинского беспилотника по пассажирскому автобусу Минск – Анапа в Брянской области.

В военном командовании назвали эти сообщения сознательной провокацией и попыткой отвлечь внимание от последствий массированной атаки РФ на Киев.

Удар по автобусу Минск – Анапа: что известно

– Военно-политическое руководство РФ традиционно прибегает к инсценировкам и обстрелам собственных граждан в попытках отвлечь внимание мирового сообщества от очередного акта терроризма в Киеве, где в результате массированной атаки российских войск по жилым кварталам погибли и получили ранения десятки мирных жителей, – подчеркнул пресс-секретарь Генерального штаба Вооруженных сил Украины майор Андрей Ковалев.

Он добавил, что Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально заявляет, что Силы обороны Украины не наносили никаких ударов по указанному гражданскому транспорту, а все обвинения со стороны страны-агрессора являются абсолютно ложными и сфабрикованными.

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Он добавил, что Вооруженные силы Украины наносят удары исключительно по законным военным целям и не ведут боевых действий против гражданского населения.

Также Ковалев призвал международных партнеров и все мировое сообщество решительно осудить очередные безосновательные обвинения со стороны РФ и дать надлежащую правовую и политическую оценку сознательному, жестокому террористическому убийству украинских граждан, совершенному российским агрессором во время сегодняшней массированной атаки на Украину и ее столицу — Киев.

Напомним, во время ночной атаки на Киев Россия применила 28 баллистических ракет, что стало одним из самых масштабных ударов по столице.

Для нанесения ударов РФ использовала ракеты Искандер-М, Циркон и переоборудованные для поражения наземных целей ракеты С-400.

Во время последней атаки российские войска также применили около шести реактивных дронов Бандероль, которые из-за высокой скорости сложнее перехватить силам ПВО.

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