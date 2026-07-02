Генштаб ЗСУ офіційно спростував заяви Росії про нібито удар українського безпілотника по пасажирському автобусу Мінськ – Анапа у Брянській області.

У військовому командуванні назвали ці повідомлення свідомою провокацією та спробою відвернути увагу від наслідків масованої атаки РФ на Київ.

Удар по автобусу Мінськ – Анапа: що відомо

– Військово-політичне керівництво РФ традиційно вдається до інсценувань та обстрілів власних громадян у спробах відвернути увагу світової спільноти від чергового акту тероризму в Києві, де внаслідок масованої атаки російських військ по житлових кварталах загинули та зазнали поранень десятки мирних жителів, – наголосив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов.

Він додав, що Генеральний штаб Збройних сил України офіційно заявляє, що Сили оборони України не завдавали жодних ударів по вказаному цивільному транспорту, а всі звинувачення з боку країни-агресора є абсолютно неправдивими та сфабрикованими.

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Він додав, що Збройні сили України завдають ураження виключно законним військовим цілям та не ведуть бойових дій проти цивільного населення.

Також Ковальов закликав міжнародних партнерів та всю світову спільноту рішуче засудити чергові безпідставні звинувачення з боку РФ та дати належну правову і політичну оцінку свідомому, жорстокому терористичному вбивству українських громадян, здійсненому російським агресором під час сьогоднішньої масованої атаки по Україні та її столиці – Києву.

Нагадаємо, під час нічної атаки на Київ Росія застосувала 28 балістичних ракет, що стало одним із наймасштабніших ударів по столиці.

Для ударів РФ використовувала ракети Іскандер-М, Циркон і переобладнані для ураження наземних цілей ракети С-400.

Під час останньої атаки російські війська також застосували близько шести реактивних дронів Бандероль, які через високу швидкість складніше перехоплювати силам ППО.

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