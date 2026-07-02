Під час масованої атаки на Київ у ніч проти 2 липня Росія застосувала рекордні 28 балістичних ракет, а також реактивні дрони Бандероль.

За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, балістика залишається найбільшим викликом для української ППО, адже перехоплювати такі цілі здатні лише системи Patriot.

Що сказав Ігнат про нічну атаку РФ на Україну

Юрій Ігнат наголосив, що нічна атака РФ на Україну 2 липня була однією з наймасштабніших від початку війни.

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Серед застосованого озброєння були:

ракети Іскандер-М;

ракети Циркон;

зенітні ракети С-400, які російські війська використовують для ударів по наземних цілях.

Ігнат наголосив, що саме балістичні ракети залишаються найбільшим викликом для української ППО, адже перехоплювати їх здатні лише комплекси Patriot. Водночас ефективність знищення крилатих ракет залишається майже 100%, а безпілотників – понад 90%.

За його словами, реактивні БпЛА, зокрема Shahed-238, розвивають швидкість до 500 км/год. Це дозволяє їм уникати ураження мобільними вогневими групами та зенітними дронами. Через це для їхнього знищення доводиться застосовувати ракети, винищувачі або інші засоби ППО, що виснажує українську протиповітряну оборону.

Крім того, останню масовану атаку війська РФ проводили із застосуванням приблизно шести баражуючих боєприпасів Бандероль.

Речник нагадав, що за своїми льотними характеристиками Бандероль подібна до крилатої ракети, однак українська ППО має засоби для її перехоплення.

Нова стратегія РФ: що відомо

Ігнат розповів, що росіяни вкотре трохи модифікували свою стратегію – атакували столицю кількома хвилями, запускаючи одночасно ракети та безпілотники.

При цьому окупанти використали одразу 28 балістичних ракет, які можуть перехоплювати тільки системи Patriot.

– Сьогодні ми велику кількість ракет і дронів побачили у напрямку столиці. Інші регіони теж не варто забувати, окрім ракет і дронів, які туди теж полетіли, там ще КАБи, – зауважив речник.

За його підрахунками, кількість застосованих росіянами КАБів сягнула понад 150 тис.

Як пояснив Ігнат, особливість цієї атаки у тому, що росіяни використали багато ракет, що летіли за балістичною траєкторією – до прикладу, переобладнані для ударів по наземних цілях зенітні ракети С-400, а також протикорабельні ракети Циркон, які вже не вперше запускаються з північного напрямку.

– Майже все сьогодні летіло у напрямку Києва у кілька хвиль. Крилаті ракети фактично всі вдалось збити, близькі до 100% результату збиття крилатих, передусім завдячуючи нашим льотчикам, які їх вдало перехоплюють. Ну і далі у нас дрони 90+, теж результат високий, – прокоментував Юрій Ігнат.

Він наголосив, що для України найбільша проблема – це все ще захист від балістичних ракет, тож питання посилення протибалістичної оборони є найбільшим пріоритетом.

Нагадаємо, уночі проти 2 липня Росія здійснила чергову масовану комбіновану атаку по території України, застосувавши десятки ракет різних типів та майже пів тисячі ударних безпілотників.

Основний удар припав на Київ і Київську область, однак наслідки обстрілів також зафіксували в Запорізькій, Харківській, Дніпропетровській, Кіровоградській, Черкаській та Миколаївській областях.

Фото: Медіа Центр Україна

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