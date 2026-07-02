Після запровадження воєнного стану в Україні активізувалися незаконні схеми переправлення людей через державний кордон. Організатори таких схем обіцяють “безпечний виїзд” за винагороду, однак подібні дії є кримінальним правопорушенням.

Що буде за незаконне переправлення осіб через кордон, читайте в нашому матеріалі.

Що вважається незаконним переправленням осіб через кордон

Відповідальність за такі дії визначає стаття 332 Кримінального кодексу України.

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Закон розрізняє кілька форм цього злочину. До них належать:

безпосереднє незаконне переправлення людей через державний кордон;

організація такого переправлення;

керівництво незаконними діями;

сприяння переправленню порадами, вказівками, наданням транспорту, документів, інших засобів або усуненням перешкод.

Проте кримінальна відповідальність може наставати не лише тоді, коли людині фактично вдалося перетнути кордон. Організація чи допомога у вчиненні такого злочину також вважаються завершеним кримінальним правопорушенням.

Чим переправлення відрізняється від перетину кордону

У кримінальних провадженнях часто розмежовують два різні поняття. Перетин державного кордону передбачає, що людина самостійно переходить, переїжджає чи іншим способом залишає територію України.

Натомість незаконне переправлення осіб через кордон представляє собою активні дії іншої людини, яка допомагає організувати або забезпечити такий виїзд. Саме організатори, посередники чи особи, які створюють умови для незаконного перетину, несуть відповідальність за статтею 332 ККУ.

Незаконне переправлення осіб через кордон: відповідальність

Залежно від обставин, відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон може бути різною. Частина 1 статті 332 ККУ передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до трьох років із конфіскацією транспортних або інших засобів, які використовувалися для вчинення злочину.

Якщо ж злочин вчинено щодо кількох осіб, повторно, за попередньою змовою, службовою особою з використанням службового становища або способом, небезпечним для життя чи здоров’я людей, застосовується частина 2 статті 332 ККУ.

У такому випадку покарання становить від п’яти до семи років позбавлення волі, а також може передбачати заборону обіймати певні посади чи займатися визначеною діяльністю строком до трьох років.

Найсуворіше покарання встановлене частиною 3 статті 332 ККУ. Вона застосовується, якщо злочин вчинено організованою групою або з корисливих мотивів, тобто за винагороду.

Санкція передбачає від семи до дев’яти років позбавлення волі, додаткову заборону обіймати окремі посади та конфіскацію майна.

Саме за цією нормою найчастіше кваліфікують справи щодо організації незаконного виїзду чоловіків за кордон під час воєнного стану.

Незаконне переправлення осіб через кордон: штраф

Стаття 332 ККУ не передбачає покарання у вигляді штрафу. Основним видом відповідальності є саме позбавлення волі. Додатково суд може застосувати конфіскацію транспортних засобів або майна, а також заборону обіймати певні посади чи здійснювати окремі види діяльності.

Однією з ключових обставин у таких кримінальних провадженнях є отримання винагороди.

Якщо правоохоронці доводять, що організатор діяв за гроші чи іншу вигоду, його дії можуть бути кваліфіковані за частиною 3 статті 332 ККУ, яка передбачає найсуворіше покарання.

Водночас за відсутності достатніх доказів корисливого мотиву кваліфікація може здійснюватися за частиною першою або другою цієї статті.

У ДПСУ повідомили про чергове затримання

Державна прикордонна служба України продовжує виявляти осіб, які намагаються організувати незаконне переправлення людей через державний кордон.

Нещодавно у відомстві повідомили про викриття військовослужбовця одного з підрозділів охорони державного кордону, який, за даними слідства, разом зі спільником організував схему незаконного переправлення чоловіка призовного віку через українсько-угорський кордон.

Операцію провели співробітники Головного оперативно-розшукового відділу Мукачівського прикордонного загону спільно з працівниками СБУ, Національної поліції та прокуратури.

За даними слідства, обох фігурантів затримали після отримання $5 тис. за сприяння у незаконному перетині державного кордону.

Їм уже повідомили про підозру за частиною 3 статті 332 ККУ. Покарання передбачає до дев’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

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