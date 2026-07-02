Во время массированной атаки на Киев в ночь на 2 июля Россия применила рекордные 28 баллистических ракет, а также реактивные дроны Бандероль.

По словам начальника управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, баллистические ракеты остаются самым большим вызовом для украинской ПВО, ведь перехватывать такие цели способны только системы Patriot.

Что сказал Игнат о ночной атаке РФ на Украину

Юрий Игнат подчеркнул, что ночная атака РФ на Украину 2 июля была одной из самых масштабных с начала войны.

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Среди применяемого вооружения были:

ракеты Искандер-М;

ракеты Циркон;

зенитные ракеты С-400, которые российские войска используют для ударов по наземным целям.

Игнат подчеркнул, что именно баллистические ракеты остаются самым большим вызовом для украинской ПВО, ведь перехватывать их способны только комплексы Patriot. В то же время эффективность уничтожения крылатых ракет остается почти 100%, а беспилотников – более 90%.

По его словам, реактивные БПЛА, в частности Shahed-238, развивают скорость до 500 км/ч. Это позволяет им уклоняться от поражения мобильными огневыми группами и зенитными дронами. Из-за этого для их уничтожения приходится применять ракеты, истребители или другие средства ПВО, что истощает украинскую противовоздушную оборону.

Кроме того, последнюю массированную атаку войска РФ проводили с применением примерно шести барражирующих боеприпасов Бандероль.

Пресс-секретарь напомнил, что по своим летным характеристикам Бандероль похожа на крылатую ракету, однако украинская ПВО располагает средствами для ее перехвата.

Новая стратегия РФ: что известно

Игнат рассказал, что россияне в очередной раз немного модифицировали свою стратегию — атаковали столицу несколькими волнами, запуская одновременно ракеты и беспилотники.

При этом оккупанты использовали сразу 28 баллистических ракет, которые могут перехватывать только системы «Пэтриот».

– Сегодня мы заметили большое количество ракет и дронов в направлении столицы. Не стоит забывать и о других регионах: помимо ракет и дронов, которые туда тоже полетели, там ещё и КАБы, – отметил пресс-секретарь.

По его подсчётам, количество применённых россиянами КАБ превысило 150 тыс.

Как пояснил Игнат, особенность этой атаки заключается в том, что россияне использовали много ракет, летевших по баллистической траектории — например, переоборудованные для ударов по наземным целям зенитные ракеты С-400, а также противокорабельные ракеты «Циркон», которые уже не впервые запускаются с северного направления.

– Сегодня почти все летело в направлении Киева несколькими волнами. Крылатые ракеты фактически все удалось сбить, результат по сбиванию крылатых близок к 100%, прежде всего благодаря нашим летчикам, которые их успешно перехватывают. Ну и далее у нас дроны 90+, тоже высокий результат, – прокомментировал Юрий Игнат.

Он подчеркнул, что для Украины самая большая проблема – это по-прежнему защита от баллистических ракет, поэтому вопрос усиления противоракетной обороны является главным приоритетом.

Напомним, в ночь на 2 июля Россия совершила очередную массированную комбинированную атаку на территорию Украины, применив десятки ракет различных типов и почти полтысячи ударных беспилотников.

Основной удар пришелся на Киев и Киевскую область, однако последствия обстрелов также зафиксировали в Запорожской, Харьковской, Днепропетровской, Кировоградской, Черкасской и Николаевской областях.

Фото: Медиа Центр Украина

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