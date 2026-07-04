Ті особи, які досі вірять, що Росію можна переконати зупинитися словами, повинні поглянути на сьогоднішні Суми, які потрапили під жорстоку атаку. Режим, який бомбить дітей, розуміє лише одну мову – силу.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

МЗС України про атаку РФ на Суми

– Сьогодні вночі Росія скинула авіабомбу на центр Сум. Загинули щонайменше четверо мирних жителів, зокрема дитина. Ще 33 людини дістали поранення, серед них – семеро дітей, – заявив очільник МЗС.

За його словами, Москва давно перестала вдавати, що розрізняє військові цілі та житлові райони.

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Сибіга стверджує, що Росія бомбить багатоквартирні житлові будинки посеред ночі, оскільки вважає, що може зробити це без наслідків.

На думку очільника МЗС України, кремлівський режим, який бомбить дітей, розуміє лише одну мову – силу. Саме тому Україні потрібно більше сили, заявив Сибіга.

Він вважає, що Росія повинна зіткнутися з набагато більшою її частиною. Як пояснив міністр, кожна російська атака посилає один і той самий сигнал, що Москва не має наміру припиняти свою війну проти України.

Кожна бомба, скинута на українське місто, свідчить про чергову відмову від усіх мирних зусиль, які зараз перебувають на столі переговорів. Світ повинен відповісти діями, а не словами, стверджує Сибіга.

Зокрема, Україні терміново потрібні додаткові системи протиповітряної оборони та перехоплювачі. Росія повинна зіткнутися з посиленням санкцій, глибшою ізоляцією та зростальним тиском, поки терор не перестане бути життєздатним інструментом її політики, переконаний міністр.

– Це єдиний спосіб змусити Росію зупинити цю війну, – наголосив очільник МЗС України.

У ніч на 4 липня російські війська атакували місто Суми щонайменше шістьма керованими авіаційними бомбами, внаслідок чого є загиблі та постраждалі люди.

Вранці стало відомо, що через обстріл Сум загинули четверо людей, ще понад 30 постраждалих. Зазначається, що один із КАБів влучив по центральній частині міста.

Фото : ДСНС

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