Служба безопасности Украины заявила, что во второй раз за неделю атаковала военный аэродром Саки во временно оккупированном Крыму, где, по предварительным данным, поразила как минимум семь российских самолетов.

Об этом сообщили в Службе безопасности Украины.

Удар СБУ по аэродромам Саки и Гвардейское: что известно

По данным спецслужбы, операцию провели в рамках 40-дневной кампании по поражению военных объектов РФ, которую проводят по поручению президента Украины Владимира Зеленского.

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На военном аэродроме Саки украинские беспилотники поразили семь ангаров, в которых хранилась авиационная техника. По информации СБУ, там находились истребители Су-30СМ, Су-30 и фронтовые бомбардировщики Су-24.

По предварительным данным, уничтожено или повреждено как минимум семь самолетов.

В СБУ подчеркнули, что это уже второй удар по аэродрому Саки за эту неделю.

Кроме того, украинские беспилотники атаковали военный аэродром Гвардейское, где поразили два ангара со складами ударных беспилотников Shahed и авиационного оборудования.

В спецслужбе отметили, что аэродромы Саки и Гвардейское — одни из ключевых авиационных баз российских оккупационных войск в Крыму. Именно оттуда регулярно взлетают самолеты тактической авиации, которые наносят ракетные и бомбовые удары по Украине и обеспечивают действия российской группировки на Южном направлении.

Глава СБУ Евгений Хмара заявил, что спецслужба будет и дальше систематически ослаблять военный потенциал России.

— СБУ продолжает выполнять задачи, поставленные президентом Украины, и систематически ослаблять военный потенциал России. Каждая наша спецоперация — это минус вражеская авиация, логистика, склады, техника и инфраструктура, которые обеспечивают российскую агрессию. Мы и дальше будем максимально давить на врага как на передовой, так и в глубоком тылу, лишая его возможности вести войну против Украины, — подчеркнул он.

Напомним, 1 июля СБУ уже сообщала об успешном ударе по военному аэродрому Саки в оккупированном Крыму. Тогда украинские беспилотники поразили ангары, где находились российские истребители Су-30 и Су-30СМ.

По данным спецслужбы, было подтверждено пять попаданий по ангарам с военной техникой.

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