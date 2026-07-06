Президент Володимир Зеленський закликав союзників надати Україні ракети-перехоплювачі до систем Patriot, які здатні перехоплювати балістику.

Відповідну заяву глава держави зробив, коментуючи масовану нічну атаку РФ у ніч на 6 липня.

Зеленський про нестачу ракет до систем Patriot

Президент зазначив, що наші військові під час атаки показали хороші результати у збитті дронів та крилатих ракет РФ. Але російську балістику збити не вдалося.

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Причина – у недостатніх постачаннях ракет-перехоплювачів до систем Patriot. У зв’язку з цим Зеленський закликав союзників ухвалити відповідні рішення на саміті НАТО 7 – 8 липня.

– Дуже важливо, щоб світ, передусім Америка й наші європейські партнери, вийшли із саміту НАТО в Анкарі із сильними рішеннями на підтримку нашого захисту неба, а отже, захисту життів звичайних людей. Поки ракети до Patriot залишаються на складах союзників, це тільки заохочує Росію далі “перемагати” житлові будинки, – наголосив Зеленський.

Він додав, що США та Європа мають достатньо сили, щоб зупинити терор.

Зеленський про наслідки атаки на Україну 6 липня

Президент зазначив, що зараз триває ліквідація наслідків масованої нічної атаки на Київ. Пошкодження зафіксовані на понад 10 локаціях столиці.

Станом на зараз вдалося врятувати 64 людини, серед них є дві дитини. Через атаку в Києві загинули 11 людей, ще близько 60 – поранено.

Зеленський додав, що на Київщині відомо про 16 постраждалих, загинуло троє людей.

У Вишневому спалахнула пожежа на місці ракетного удару. Зараз у цьому місті Проводиться евакуація людей із приватного сектора.

До ліквідації наслідків нічної атаки на Україну залучено понад 400 рятувальників і поліцейських.

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