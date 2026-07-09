Україна визнана США державою, яка готова виробляти Patriot – Зеленський
- США визнали Україну країною, готовою до виробництва ракет до систем Patriot.
- Президент Володимир Зеленський повідомив про позитивне рішення США щодо надання Україні ліцензії на виробництво Patriot.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати визнали Україну країною, яка готова до виробництва ракет до систем Patriot.
Про це глава держави повідомив журналістам у четвер, 9 липня.
Ліцензія для виробництва Patriot: Зеленський подякував Трампу
Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за рішення надати Україні ліцензію на виробництво Patriot.
– Дякую за позитивне рішення щодо ліцензії для виробництва Patriot. Ми в деталях проговорили з президентом, з його делегацією. Президент Трамп неодноразово наголосив, що сьогодні виробляти Patriot в світі можуть 2-3 країни через те, що технологічно інші не готові. Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити, – зазначив він.
Президент повідомив, що найближчим часом Україна отримає від США пакет ракет PAC-3.
За підсумками саміту НАТО також були досягнуті окремі домовленості з європейськими партнерами щодо додаткових постачань.
– У найближчі дні ми отримаємо пакет від США, а також були окремі домовленості у мене з європейцями. Там ще поки що дати немає, але будуть додаткові PАC-3, – сказав глава держави.
Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сьогодні заявив, що виробництво ракет до систем Patriot в Україні може розпочатися вже за кілька тижнів.
Фото: Володимир Зеленський