Президент Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати визнали Україну країною, яка готова до виробництва ракет до систем Patriot.

Про це глава держави повідомив журналістам у четвер, 9 липня.

Ліцензія для виробництва Patriot: Зеленський подякував Трампу

Володимир Зеленський подякував президенту США Дональду Трампу за рішення надати Україні ліцензію на виробництво Patriot.

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– Дякую за позитивне рішення щодо ліцензії для виробництва Patriot. Ми в деталях проговорили з президентом, з його делегацією. Президент Трамп неодноразово наголосив, що сьогодні виробляти Patriot в світі можуть 2-3 країни через те, що технологічно інші не готові. Україна визнана Америкою як країна, яка готова це робити, – зазначив він.

Президент повідомив, що найближчим часом Україна отримає від США пакет ракет PAC-3.

За підсумками саміту НАТО також були досягнуті окремі домовленості з європейськими партнерами щодо додаткових постачань.

– У найближчі дні ми отримаємо пакет від США, а також були окремі домовленості у мене з європейцями. Там ще поки що дати немає, але будуть додаткові PАC-3, – сказав глава держави.

Нагадаємо, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш сьогодні заявив, що виробництво ракет до систем Patriot в Україні може розпочатися вже за кілька тижнів.

Фото: Володимир Зеленський

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