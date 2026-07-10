Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя нападение на военнослужащих ТЦК во Львове, назвал это очень плохой историей.

Об этом он сказал во время недавнего общения с журналистами.

Зеленский о нападении на ТЦК во Львове

– Много вопросов относительно Львова, нападения на военнослужащих ТЦК. На мой взгляд, история очень плохая. Очень плохое отношение к людям в военной форме. Так не должно быть, – сказал он.

По словам Зеленского, некоторые подробности ему доложил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он утверждает, что МВД будет разбираться с этим в рамках действующего законодательства.

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Президент подчеркнул, что в этом контексте Министерство обороны должно сделать все, что было обещано.

Недавно Служба безопасности Украины и Национальная полиция задержали мужчину, подозреваемого в избиении правоохранителя во Львове.

По данным следствия, речь идет о 23-летнем жителе Львова. Он находился среди лиц, которые сначала заблокировали служебный автомобиль ТЦК, повредили его, а затем перевернули на проспекте Червоной Калины.

Тогда один из мужчин напал на полицейского и нанес ему телесные повреждения. Задержанному готовят сообщения о подозрении по двум статьям:

ч. 2 ст. 345 (Насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины;

ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного, холодного оружия или других специально заготовленных предметов) УКУ.

В рамках уголовного производства, начатого по факту препятствования законной деятельности ВСУ и других военных формирований в особый период (ч. 1 ст. 114-1 УК), продолжаются следственные действия.

Вечером 8 июля группа людей во Львове напала на военнослужащих ТЦК во время мер оповещения. Толпа повредила и опрокинула служебный автомобиль территориального центра комплектования.

По информации СБУ, задержан 23-летний мужчина после нападения на полицейского во Львове. Как отмечается, его личность установили и задержали в течение суток.

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