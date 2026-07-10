Президент України Володимир Зеленський, коментуючи напад на військовослужбовців ТЦК у Львові, назвав це дуже поганою історією.

Про це він сказав під час нещодавнього спілкування із журналістами.

Зеленський про напад на ТЦК у Львові

– Багато запитань щодо Львова, нападу на військовослужбовців ТЦК. На мій погляд, історія дуже погана. Дуже погане ставлення до людей у військовій формі. Так не має бути, – сказав він.

За словами Зеленського, деякі деталі йому доповів міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко. Він стверджує, що МВС розбиратиметься з цим в рамках чинного законодавства.

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Президент наголосив, що в цьому контексті Міністерство оборони повинно зробити все, що було обіцяно.

Нещодавно Служба безпеки України та Національна поліція затримали чоловіка, якого підозрюють у побитті правоохоронця у Львові.

За даними слідства, йдеться про 23-річного львів’янина. Він перебував серед осіб, які спочатку заблокували службовий автомобіль ТЦК, пошкодили його, а потім перевернули на проспекті Червоної Калини.

Тоді один із чоловіків напав на поліцейського і завдав йому тілесних ушкоджень. Затриманому готують повідомлення про підозру за двома статтями:

ч. 2 ст. 345 (Насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України;

ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням вогнепальної, холодної зброї чи інших спеціально заготовлених предметів) ККУ.

У межах кримінального провадження, розпочатого за фактом перешкоджання законній діяльності ЗСУ та інших військових формувань в особливий період (ч. 1 ст. 114-1 ККУ), тривають слідчі дії.

Ввечері 8 липня група людей у Львові напала на військовослужбовців ТЦК під час заходів оповіщення. Натовп пошкодив та перекинув службовий автомобіль територіального центру комплектування.

За інформацією СБУ, затримали 23-річного чоловіка після нападу на поліцейського у Львові. Як зазначається, його встановили та затримали протягом доби.

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