Україна та ЄС погодили угоду в оборонно-промисловій сфері, повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Україна та Євросоюз погодили Drone Deal

Як повідомила під час урочистостей до Дня української державності президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, що розпочинається нове партнерство між ЄС та Україною в оборонно-промисловій сфері.

– Те, що ми підписуємо сьогодні, – це наша власна Drone Deal, – наголосила вона.

Ляєн відзначила унікальність бойового досвіду України і знання, які країна отримала, працюючи з дронами та протидронними системами. За її словами, ЄС та Україна мають використовувати їх разом з огляду на загрози перед Європою.

Зараз дивляться

– Події тут і в усьому світі показали нам важливість для нашої безпеки можливості розгортання перевірених у боях спроможностей. У Європі ми вже маємо величезний технологічний та промисловий потенціал, який можна розгорнути. І в нас є безпечні та надійні виробничі майданчики, які можуть допомогти у розширенні виробництва, – пояснила фон дер Ляєн.

Крім того, вона додала, що угода обʼєднає українську винахідливість та промисловий масштаб Європи, а також дасть чіткий сигнал про те, що наразі саме час інвестувати в Україну і спільну безпеку.

Україна та ЄС підписали лист про наміри, який стане основою Drone Deal

Президент України Володимир Зеленський і президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн підписали листа про наміри про стратегічне та промислове партнерство.

– Сьогодні є і перший документ, який є основою Drone Deal між Україною і Європейським Союзом. Це історичний крок у наших відносинах, – сказав Зеленський на пресконференції.

Нагадаємо, що 4 травня Україна та ЄС домовилися активізувати Drone Deal — спільний проєкт у сфері безпілотників і оборонної співпраці.

Водночас Володимир Зеленський раніше заявляв, що протягом наступних шести місяців Україна та ЄС можуть досягти реального прогресу щодо укладання угод у форматі Drone Deal для експорту безпілотників та спільного виробництва зброї. За його словами, європейська безпека сьогодні неможлива без унікального українського бойового досвіду.

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