Страны Европейского Союза согласовали продление режима временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года.

Об этом сообщила пресс-служба Совета Европейского Союза.

ЕС продлил временную защиту для украинцев до 2028 года

В Совете ЕС отметили, что решение приняли из-за продолжающейся полномасштабной войны России против Украины и необходимости обеспечить стабильность для миллионов украинцев, находящихся в странах Евросоюза.

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— Сегодня страны ЕС согласились продлить временный статус защиты, предоставленный тем, кто бежит из Украины, до 4 марта 2028 года. Продление защиты обеспечит ясность и предсказуемость для всех, кто был вынужден покинуть свою страну из-за войны, — отметили в Совете ЕС.

По официальным данным, сейчас временной защитой в странах ЕС пользуются более 4 млн граждан Украины.

Какие изменения вводят для новых заявителей

Одновременно государства-члены согласовали новый подход к украинцам, которые только будут обращаться за временной защитой.

Отныне лица, которые, согласно украинскому законодательству, должны нести военную службу, должны подтвердить, что легально покинули Украину или имеют документ об освобождении от военной службы или о ее прохождении.

В частности, подтверждением могут служить:

паспорт со штампом о законном выезде из Украины;

документ в бумажном или электронном виде об освобождении от военной службы;

документ, подтверждающий выполнение военной обязанности.

В Совете ЕС подчеркнули, что новые требования не будут распространяться на украинцев, которые уже пользуются временной защитой. Они будут применяться только к новым заявителям.

В ближайшие недели решение должно быть окончательно утверждено Советом ЕС, после чего его опубликуют в Официальном журнале Европейского Союза.

В конце июня Европейская комиссия предложила продлить режим временной защиты для украинцев до 4 марта 2028 года, объяснив это тем, что война России против Украины продолжается, а условий для безопасного массового возвращения людей пока нет.

Тогда же Еврокомиссия впервые предложила не предоставлять временную защиту вновь прибывшим лицам, которым украинские власти не разрешили выезд из-за военных обязательств.

Еврокомиссар по внутренним делам и миграции Магнус Бруннер заявлял, что такая норма была согласована с украинской стороной и учитывает потребности Украины в обороне.

В то же время комиссар Совета Европы по правам человека Майкл О’Флаэрти раскритиковал возможное автоматическое исключение украинских мужчин призывного возраста из системы временной защиты.

По его мнению, такие ограничения могут носить дискриминационный характер, а каждый случай должен рассматриваться индивидуально в соответствии с международным правом.

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