Країни Європейського Союзу погодили продовження режиму тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року.

Про це повідомила пресслужба Ради Європейського Союзу.

ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 2028 року

У Раді ЄС зазначили, що рішення ухвалили через триваючу повномасштабну війну Росії проти України та необхідність забезпечити стабільність для мільйонів українців, які перебувають у країнах Євросоюзу.

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— Сьогодні країни ЄС погодилися продовжити тимчасовий статус захисту, наданий тим, хто тікає з України, до 4 березня 2028 року. Продовження захисту забезпечить ясність та передбачуваність для всіх, хто був змушений залишити свою країну через війну, – зазначили у Раді ЄС.

За офіційними даними, нині тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються понад 4 млн громадян України.

Які зміни запроваджують для нових заявників

Одночасно держави-члени погодили новий підхід щодо українців, які лише звертатимуться за тимчасовим захистом.

Відтепер особи, які, відповідно до українського законодавства, мають виконувати військовий обов’язок, повинні підтвердити, що легально залишили Україну або мають документ про звільнення чи виконання військового обов’язку.

Зокрема, підтвердженням можуть бути:

паспорт зі штампом про законний виїзд з України;

документ у паперовому або електронному вигляді про звільнення від військової служби;

документ, що підтверджує виконання військового обов’язку.

У Раді ЄС наголосили, що нові вимоги не поширюватимуться на українців, які вже користуються тимчасовим захистом. Вони застосовуватимуться лише до нових заявників.

Найближчими тижнями рішення має бути остаточно затверджене Радою ЄС, після чого його опублікують в Офіційному журналі Європейського Союзу.

Наприкінці червня Європейська комісія запропонувала продовжити дію режиму тимчасового захисту для українців до 4 березня 2028 року, пояснивши це тим, що війна Росії проти України триває, а умов для безпечного масового повернення людей поки немає.

Тоді ж Єврокомісія вперше запропонувала не надавати тимчасовий захист новоприбулим особам, яким українська влада не дозволила виїзд через військові зобов’язання.

Єврокомісар з питань внутрішніх справ та міграції Магнус Бруннер заявляв, що така норма була погоджена з українською стороною та враховує потреби України в обороні.

Водночас комісар Ради Європи з прав людини Майкл О’Флаерті розкритикував можливе автоматичне виключення українських чоловіків призовного віку із системи тимчасового захисту.

На його думку, такі обмеження можуть мати дискримінаційний характер, а кожен випадок повинен оцінюватися індивідуально відповідно до міжнародного права.

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