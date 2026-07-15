Україна вже виробляє 10 млн безпілотників на рік і планує найближчим часом збільшити цей показник удвічі — до 20 млн.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Української Державності.

Зеленський про виробництво дронів в Україні

За словами Зеленського, ще кілька років тому план виробництва 1 млн безпілотників здавався нереалістичним, однак сьогодні український оборонно-промисловий комплекс вже значно перевищив ці показники.

Зараз дивляться

— Я пам’ятаю, як вперше озвучив публічно план держави: один мільйон дронів на рік. Було багато скепсису всюди — і всередині, і ззовні. А зараз можемо констатувати: ми робимо 10 млн дронів на рік. Десять, і буде двадцять, — заявив президент.

Він наголосив, що подальше збільшення виробництва Україна планує реалізувати разом із міжнародними партнерами.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що українські технології виробництва безпілотників активно масштабуються за кордоном.

Зокрема, у Великій Британії вже працюють виробничі лінії українських дронів, а в Німеччині найближчим часом має розпочатися їхнє виробництво.

Також Україна та Канада підписали угоду про створення спільного підприємства Airlogix-Sentinel, яке вироблятиме українські розвідувальні безпілотники для потреб Сил оборони України.

За даними Міністерства оборони, проєкт реалізується за підтримки урядів двох держав і має посилити виробничі можливості оборонної промисловості.

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