Зеленський: Україна вийшла на виробництво 10 млн дронів на рік
- Україна вже виробляє 10 млн дронів на рік.
- Володимир Зеленський заявив про плани збільшити виробництво до 20 млн безпілотників.
Україна вже виробляє 10 млн безпілотників на рік і планує найближчим часом збільшити цей показник удвічі — до 20 млн.
Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час виступу на урочистостях з нагоди Дня Української Державності.
Зеленський про виробництво дронів в Україні
За словами Зеленського, ще кілька років тому план виробництва 1 млн безпілотників здавався нереалістичним, однак сьогодні український оборонно-промисловий комплекс вже значно перевищив ці показники.
— Я пам’ятаю, як вперше озвучив публічно план держави: один мільйон дронів на рік. Було багато скепсису всюди — і всередині, і ззовні. А зараз можемо констатувати: ми робимо 10 млн дронів на рік. Десять, і буде двадцять, — заявив президент.
Він наголосив, що подальше збільшення виробництва Україна планує реалізувати разом із міжнародними партнерами.
Раніше президент Володимир Зеленський повідомляв, що українські технології виробництва безпілотників активно масштабуються за кордоном.
Зокрема, у Великій Британії вже працюють виробничі лінії українських дронів, а в Німеччині найближчим часом має розпочатися їхнє виробництво.
Також Україна та Канада підписали угоду про створення спільного підприємства Airlogix-Sentinel, яке вироблятиме українські розвідувальні безпілотники для потреб Сил оборони України.
За даними Міністерства оборони, проєкт реалізується за підтримки урядів двох держав і має посилити виробничі можливості оборонної промисловості.