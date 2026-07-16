Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины.

Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.

Представление о назначении Корецкого

— В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой, — заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

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Проект постановления поступил в парламент 15 июля. Пока документ на рассмотрении в комитете Верховной Рады.

12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра. Он предложил Свириденко возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером. По словам Зеленского, кадровые изменения связаны с переходом Украины на новую политическую стратегию и усилением ключевых внешних и внутренних направлений.

13 июля премьер Юлия Свириденко подала в отставку.

14 июля Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов.

15 июля президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами подчеркнул, что Сергей Корецкий — самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины.

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