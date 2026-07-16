Зеленский внес в Раду представление о назначении Корецкого премьером
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду проект постановления о назначении Сергея Корецкого премьер-министром Украины.
Об этом идет речь на сайте Верховной Рады.
Представление о назначении Корецкого
— В Верховную Раду поступило представление президента Владимира Зеленского о назначении Сергея Корецкого на должность премьер-министра. Парламент рассмотрит его в ближайшее время в соответствии с установленной процедурой, — заявил спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
Проект постановления поступил в парламент 15 июля. Пока документ на рассмотрении в комитете Верховной Рады.
12 июля президент Владимир Зеленский анонсировал отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра. Он предложил Свириденко возглавить новое значимое направление в отношениях с ключевым партнером. По словам Зеленского, кадровые изменения связаны с переходом Украины на новую политическую стратегию и усилением ключевых внешних и внутренних направлений.
13 июля премьер Юлия Свириденко подала в отставку.
14 июля Верховная Рада поддержала отставку Юлии Свириденко с должности премьер-министра. За соответствующее решение проголосовали 258 народных депутатов.
15 июля президент Владимир Зеленский во время общения с журналистами подчеркнул, что Сергей Корецкий — самый подготовленный человек на должность премьер-министра Украины.