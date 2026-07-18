Президент Володимир Зеленський розглядає можливість заміни головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, якщо знайде кандидата, який зможе забезпечити безперервну передачу командування.

Про це повідомляє The Financial Times із посиланням на джерела.

Зеленський розглядає можливість заміни Сирського

Видання зазначає, що нинішня ситуація стала найбільшою кризою військового керівництва за весь час президентства Зеленського.

Зараз дивляться

На вихідних президент проведе зустріч із військовими командирами, щоб заслухати їхню оцінку ситуації на фронті та провести співбесіди з претендентами на посаду нового командувача армією.

– Зеленський готовий усунути Сирського з посади, якщо знайде командувача, який забезпечить плавну передачу повноважень, зберігши міцну оборону вздовж 1 200-кілометрової лінії фронту, – пише FT.

Видання зазначає, що головним чинником, який привів до того, що президент розглядає можливість зміни головнокомандувача, стали протести українців.

За інформацією FT, Зеленський також шукає кандидата на посаду посла України у США та хоче переконати Юлію Свириденко погодитися на це призначення.

Звільнення Федорова і масові протести

12 липня Володимир Зеленський несподівано оголосив про намір змінити прем’єр-міністра та склад уряду для реалізації “оновленої політичної стратегії”.

Президент запропонував призначити міністром оборони главу МВС Ігоря Клименка замість Михайла Федорова, який очолив Міноборони лише в середині січня цього року.

Згідно з опитуваннями, Федоров був найпопулярнішим членом уряду завдяки результатам цифровізації країни та єдиним міністром, який безперервно працював із часу формування першого уряду Зеленського в серпні 2019 року.

Своє кадрове рішення президент пояснив постійними конфліктами між міністром оборони та головнокомандувачем ЗСУ Олександром Сирським. Це підтвердив і сам Федоров.

За словами Федорова, на рішення про його звільнення вплинуло незадоволення реформою системи оборонних закупівель.

Публічно Зеленський заявив, що Федоров залишиться в його команді, однак той відмовився від запропонованої посади радника.

Рішення замінити Федорова на Клименка на чолі Міноборони викликало масові протести.

Акції розпочалися вранці 16 липня перед голосуванням за новий склад уряду.

Основною вимогою на плакатах було залишити Федорова на посаді. Учасники протестів пов’язують із ним стабілізацію фронту та останні успішні удари по Росії. А також не призначати Клименка міністром оборони.

Верховна Рада звільнила Федорова, однак посада нового міністра оборони залишилася вакантною.

Увечері того ж дня Зеленський повідомив про рішення призначити виконувачем обов’язків міністра оборони Євгенія Хмару, який у січні цього року тимчасово очолив СБУ.

17 липня новий уряд оформив це призначення, після чого Верховна Рада пішла на місячну перерву.

Клименка президент вирішив призначити секретарем РНБО замість Рустема Умєрова.

Коментуючи протести, Зеленський заявив, що громадяни мають право висловлювати свою позицію навіть під час воєнного стану.

Протести тривали й надалі. Акція, що відбулася ввечері у п’ятницю біля Театру Франка в Києві, зібрала більше учасників, ніж напередодні.

До вимог, які протестувальники найчастіше писали на картонках, додалася й вимога про відставку головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.