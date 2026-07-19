В Министерстве обороны Российской Федерации заявили о намерении продолжать атаки по Украине после ночного массированного удара по Киеву и другим городам.

Соответствующее сообщение Минобороны РФ опубликовало в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ об атаках на Украину

В Минобороны РФ заявили о продолжении ударов по Украине, использовав для этого спортивную метафору.

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– Сегодня точно не финал. Заряжены и продолжаем. Это вам не футбол, – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что ранее Россия публиковала пропагандистские заявления и угрозы новых атак на Украину после массированных обстрелов.

Ночная атака РФ на Киев унесла жизни одного человека, а еще 17 людей получили ранения. В столице было слышно по меньшей мере 40 взрывов.

После обстрела министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украине нужно сокрушительное давление на Москву, чтобы наконец положить конец полномасштабному российскому террору.

По словам президента Владимира Зеленского, в течение недели войска РФ выпустили по Украине около 1450 ударных дронов, более 1640 управляемых авиабомб и 99 ракет различных типов.

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