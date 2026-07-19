У Міністерстві оборони Російської Федерації заявили про намір продовжувати атаки по Україні після нічного масованого удару по Києву та інших містах.

Відповідне повідомлення Міноборони РФ опублікувало у своєму Telegram-каналі.

Міноборони РФ про атаки на Україну

У Міноборони РФ заявили про продовження ударів по Україні, використавши для цього спортивну метафору.

Зараз дивляться

– Сьогодні точно не фінал. Заряджені та продовжуємо. Це вам не футбол, – йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що раніше Росія публікувала пропагандистські заяви та погрози щодо нових атак на Україну після масованих обстрілів.

Нічна атака РФ на Київ забрала життя однієї людини, а ще 17 осіб зазнали поранень. У столиці було чутно щонайменше 40 вибухів.

Після обстрілу міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що Україні потрібен нищівний тиск на Москву, щоби нарешті покласти край повномасштабному російському терору.

За словами президента Володимира Зеленського, протягом тижня війська РФ випустили по Україні близько 1450 ударних дронів, понад 1640 керованих авіабомб і 99 ракет різних типів.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.