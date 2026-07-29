ДТП із чотирма загиблими у Києві: водію, який врізався у перехід, продовжили арешт
- У Києві суд продовжив запобіжний захід водію Mercedes-Benz, якого підозрюють у смертельній ДТП на Чоколівському бульварі.
- Чоловік залишатиметься під вартою без права внесення застави.
- В аварії 5 червня загинули четверо людей, серед них двоє поліцейських, жінка та 12-річний хлопчик.
У Києві водію Mercedes-Benz, якого підозрюють у смертельній ДТП із чотирма загиблими, продовжили запобіжний захід.
ДТП на Чоколівському бульварі: водію продовжили запобіжний захід
Як повідомляє Офіс генпрокурора, Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та залишив 49-річного чоловіка під вартою без права внесення застави до 5 вересня 2026 року.
Підозрюваний та його адвокат були на засіданні в режимі відеозв’язку. Захист просив провести слухання в закритому режимі та передати водія на поруки, однак суд відхилив обидва клопотання.
У залі суду перебували прокурор, а також батьки загиблого 12-річного хлопчика Гриші, які тримали портрети сина.
Нагадаємо, що аварія сталася 5 червня близько 17:00 на Чоколівці. За даними слідства, водій Mercedes-Benz перевищив швидкість, не впорався з керуванням на повороті, виїхав за межі дороги та влетів у підземний пішохідний перехід, де перебували люди.
Унаслідок ДТП загинули двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик, який мріяв стати програмістом. Ще троє людей, зокрема пасажирка автомобіля, дістали травми.
Водія затримали на місці аварії. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.
8 червня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 серпня 2026 року без права внесення застави.
За попередніми даними, на момент ДТП чоловік був тверезим. Водночас раніше його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.
Наразі в межах досудового розслідування тривають експертизи.