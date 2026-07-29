У Києві водію Mercedes-Benz, якого підозрюють у смертельній ДТП із чотирма загиблими, продовжили запобіжний захід.

ДТП на Чоколівському бульварі: водію продовжили запобіжний захід

Як повідомляє Офіс генпрокурора, Шевченківський районний суд Києва задовольнив клопотання прокуратури та залишив 49-річного чоловіка під вартою без права внесення застави до 5 вересня 2026 року.

Підозрюваний та його адвокат були на засіданні в режимі відеозв’язку. Захист просив провести слухання в закритому режимі та передати водія на поруки, однак суд відхилив обидва клопотання.

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У залі суду перебували прокурор, а також батьки загиблого 12-річного хлопчика Гриші, які тримали портрети сина.

Нагадаємо, що аварія сталася 5 червня близько 17:00 на Чоколівці. За даними слідства, водій Mercedes-Benz перевищив швидкість, не впорався з керуванням на повороті, виїхав за межі дороги та влетів у підземний пішохідний перехід, де перебували люди.

Унаслідок ДТП загинули двоє дільничних офіцерів поліції, жінка та 12-річний хлопчик, який мріяв стати програмістом. Ще троє людей, зокрема пасажирка автомобіля, дістали травми.

Водія затримали на місці аварії. Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України.

8 червня йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 серпня 2026 року без права внесення застави.

За попередніми даними, на момент ДТП чоловік був тверезим. Водночас раніше його неодноразово притягували до адміністративної відповідальності за перевищення швидкості.

Наразі в межах досудового розслідування тривають експертизи.

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