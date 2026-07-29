В українському полоні наразі перебувають уже 20 російських військовослужбовців, які після обміну знову потрапили на фронт і повторно здалися Силам оборони України.

Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Чому російські військові вдруге здаються в полон

У Коордштабі зазначили, що такі випадки свідчать про те, що російські військові добре знають, як Україна ставиться до полонених.

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За їхніми словами, ті, хто вже перебував у полоні, на власному досвіді переконалися, що Україна дотримується норм міжнародного гуманітарного права та вимог Женевських конвенцій, забезпечуючи належні умови утримання.

У штабі також пов’язують це з роботою спеціальних проєктів Хочу жить та Хочу найти, які інформують російських військових і їхніх родичів про умови перебування в українському полоні, права військовополонених та можливість зберегти життя.

За даними Коордштабу, дедалі більше російських військових розуміють, що український полон суттєво відрізняється від образу, який роками формувала російська пропаганда. Саме тому після повернення на фронт частина з них свідомо обирає повторну здачу в полон замість участі в бойових діях.

У Координаційному штабі наголосили, що ситуація також демонструє різницю в підходах України та Росії до своїх військовослужбовців.

В Україні військові, які повернулися з полону, мають законне право звільнитися зі служби за власним бажанням. Водночас, за інформацією штабу, російське командування після обміну знову відправляє своїх військових на передову, не залишаючи їм вибору.

Заступник голови Координаційного штабу Андрій Юсов наголосив, що повторна здача російських військових у полон має практичне значення для України.

– Для нас важливо, щоб якомога більше росіян здавалися в полон. Кожен такий військовополонений поповнює обмінний фонд і збільшує наші можливості повертати додому українських захисників з російської неволі. Коли російські окупанти обирають полон замість загибелі, це означає більше шансів для наших людей повернутися додому, – зазначив він.

У Координаційному штабі також закликали переглянути нове відео проєкту Хочу жить, у якому розповідаються історії російських військовополонених, які після обміну повторно здалися українським військовим.

Нагадаємо, 20 липня ЗСУ взяли в полон 64 окупантів, які хотіли потрапити в тил на Запоріжжі.

5 червня Україна та Росія провели обмін полоненими, внаслідок якого додому повернулися 186 українців у межах другого етапу обміну в форматі 1000 на 1000.

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