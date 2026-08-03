Украина уже заключила девять международных соглашений в формате Drone Deals, а еще около 15 находятся на разных этапах подготовки.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений в Киеве.

Зеленский о Drone Deals

По словам главы государства, формат Drone Deals обеспечивает украинскому оборонно-промышленному комплексу стабильное долгосрочное финансирование и создает основу для развития отечественного производства вооружения.

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– Благодаря формату Drone Deals, Украина получает долгосрочное ежегодное финансирование для украинских оборонных производств, устойчивую финансовую основу для оборонной отрасли, – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что для стран-партнеров такое сотрудничество также взаимовыгодно, ведь они получают доступ к современным оборонным технологиям и решениям, которые Украина наработала во время полномасштабной войны.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день Украина уже заключила девять международных соглашений в формате Drone Deals, тогда как еще около 15 договоров находятся в работе.

Что известно о формате Drone Deals

Украина и Европейский Союз положили начало новому формату оборонного партнерства Drone Deal, предусматривающему долгосрочное сотрудничество в сфере производства беспилотников. В перспективе механизм планируется распространить и на другие виды вооружения.

Недавно к инициативе присоединились Нидерланды и Дания, став восьмой и девятой странами-участницами. Сотрудничество предполагает совместное производство беспилотных систем и развитие новейших оборонных технологий.

Зеленский ранее сообщал, что Украина и Соединенные Штаты приблизились к заключению отдельного соглашения Drone Deal.

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