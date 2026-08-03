Украина расширяет Drone Deals: еще 15 соглашений готовят к подписанию
- Украина уже заключила девять международных соглашений в формате Drone Deals, около 15 договоров находятся в работе.
- По словам Зеленского, Drone Deals обеспечивают долгосрочное ежегодное финансирование украинских оборонных производств.
Украина уже заключила девять международных соглашений в формате Drone Deals, а еще около 15 находятся на разных этапах подготовки.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время совещания руководителей зарубежных дипломатических учреждений в Киеве.
Зеленский о Drone Deals
По словам главы государства, формат Drone Deals обеспечивает украинскому оборонно-промышленному комплексу стабильное долгосрочное финансирование и создает основу для развития отечественного производства вооружения.
– Благодаря формату Drone Deals, Украина получает долгосрочное ежегодное финансирование для украинских оборонных производств, устойчивую финансовую основу для оборонной отрасли, – подчеркнул Зеленский.
Президент отметил, что для стран-партнеров такое сотрудничество также взаимовыгодно, ведь они получают доступ к современным оборонным технологиям и решениям, которые Украина наработала во время полномасштабной войны.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день Украина уже заключила девять международных соглашений в формате Drone Deals, тогда как еще около 15 договоров находятся в работе.
Что известно о формате Drone Deals
Украина и Европейский Союз положили начало новому формату оборонного партнерства Drone Deal, предусматривающему долгосрочное сотрудничество в сфере производства беспилотников. В перспективе механизм планируется распространить и на другие виды вооружения.
Недавно к инициативе присоединились Нидерланды и Дания, став восьмой и девятой странами-участницами. Сотрудничество предполагает совместное производство беспилотных систем и развитие новейших оборонных технологий.
Зеленский ранее сообщал, что Украина и Соединенные Штаты приблизились к заключению отдельного соглашения Drone Deal.