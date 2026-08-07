В ночь на 7 августа российские войска продолжили наносить удары по украинским регионам.

В Сумской области враг атаковал рынок и гражданскую инфраструктуру, в Одесской области ранения получил 16-летний парень, а Днепропетровская область пережила более 20 атак беспилотниками и артиллерией.

Тем временем в России беспилотники долетели до Екатеринбурга, где после удара загорелся крупный логистический комплекс Wildberries.

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Среди других событий — данные ISW о том, что Россия формирует боевые подразделения из украинских военнопленных, заявления Дональда Трампа о нехватке ракет и оценка украинской разведки о проблемах в банковском секторе РФ.

Об этих и других событиях ночи и утра 7 августа — читай в дайджесте.

Атака на Сумскую область

Утром 7 августа российский ударный беспилотник атаковал людей на рынке в Белопольской общине Сумской области.

По предварительным данным, пострадали десять человек. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. Всем раненым оказывают медицинскую помощь, часть госпитализируют.

В ту же ночь российские войска нанесли комбинированный удар по Сумам. Для атаки использовали две управляемые авиабомбы, реактивные беспилотники и другие ударные дроны.

В городе ранения получили двое людей. Их госпитализировали, по предварительным данным, их состояние нетяжелое. Также повреждены частные дома, нежилые помещения, транспорт и объекты гражданской инфраструктуры.

Удар также пришелся на Глуховскую общину. Там российский беспилотник полностью разрушил здание почтового отделения. Информации о пострадавших в результате этого удара не поступало.

Атака на Одесскую область

В Измаильском районе российские войска атаковали гражданскую инфраструктуру.

В результате удара ранение получил 16-летний парень. У него осколочное ранение.

Пострадавшего доставили в больницу, где медики оказывают ему необходимую помощь.

Информация о других последствиях атаки и масштабах повреждений уточняется.

Атака на Днепропетровскую область

В течение ночи российские войска более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии.

В Никопольском районе под ударами оказались Никополь, Марганецкая, Покровская и Червоногригорьевская общины. Повреждены почтовое отделение, гимназия и частный жилой дом.

В Грушевской общине Криворожского района разрушен частный дом. В Вишневской и Божедаровской общинах Каменского района возникли пожары и пострадала инфраструктура.

В Синельниковском районе россияне обстреляли Петропавловскую и Шахтерскую общины. Там повреждены административное здание и автомобиль.

Также противник атаковал Павлоград. По данным областных властей, люди не пострадали. Силы ПВО этой ночью сбили над Днепропетровской областью 19 российских дронов.

Атака на Wildberries в Екатеринбурге

В ночь на 7 августа беспилотники атаковали логистический комплекс Wildberries в Екатеринбурге — более чем в 1700 км от границы с Украиной.

После удара на территории комплекса вспыхнул пожар. По словам очевидцев, возгорание началось в первом блоке склада, к объекту прибыли многочисленные пожарные расчёты и полицейские экипажи.

Ещё до атаки в регионе объявили об угрозе беспилотников, а Росавиация временно ограничила работу аэропорта Кольцово.

В Wildberries подтвердили атаку и сообщили, что персонал эвакуировали заранее. Прием товаров временно ограничили, а поставки перенаправили на другие логистические объекты компании.

Информации о пострадавших и окончательных масштабах повреждений пока нет.

Россия формирует подразделения из украинских пленных

Россия формирует боевые подразделения из украинских военнопленных и бывших военнослужащих ВСУ, которые, по утверждениям российской стороны, перешли на ее сторону.

По данным Института изучения войны, Добровольческий корпус Минобороны РФ объявил о создании так называемой первой украинской добровольческой бригады специального назначения.

В нее, по заявлениям России, вошли украинские пленные и бывшие военнослужащие. Новое формирование создали путем объединения нескольких нерегулярных подразделений, среди которых батальоны имени Кривоноса и Береста, а также отряды имени Матросова, Пушкаря и Слободского.

ISW напоминает, что случаи использования украинских военнопленных для формирования российских боевых подразделений фиксировались еще с 2022 года.

Аналитики отмечают, что принуждение военнопленных к службе на стороне государства, которое их удерживает, противоречит Женевской конвенции. Международное право также запрещает отправлять пленных в районы боевых действий или привлекать их к опасной военной деятельности.

Трамп о ракетах для Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты сами нуждаются в ракетах и сейчас восстанавливают собственные запасы вооружения.

Во время пресс-конференции его спросили, готов ли Вашингтон предоставить Украине дополнительные батареи Patriot или дальнобойные ракеты.

В ответ Трамп подчеркнул, что американские запасы тоже нужно пополнять. Он снова возложил ответственность за сокращение арсеналов на предыдущую администрацию Джо Байдена.

Это заявление прозвучало на фоне сообщений американских СМИ о дефиците дальнобойных управляемых ракет и ракет-перехватчиков в США, что может повлиять и на возможности дальнейших поставок средств ПВО в Украину.

Проблемы в банковском секторе РФ

Крупнейшие государственные банки России столкнулись с ростом проблемных кредитов, сокращают персонал и всё чаще занимаются реструктуризацией долгов вместо выдачи новых кредитов.

По данным Службы внешней разведки Украины, в крупнейшем российском банке Сбер доля проблемных кредитов третьей стадии за квартал выросла с 4,8% до 5,5%. Это примерно $36,3 млрд проблемных кредитов.

Одновременно банк увеличил резервы на возможные потери, а просроченная задолженность существенно выросла, особенно в ипотечном сегменте. Председатель правления Сбербанка Герман Греф признал, что кредитный комитет все чаще занимается реструктуризацией долгов клиентов.

Проблемы фиксируют и в ВТБ. Банк сокращает сотрудников головного офиса, увеличивает резервы под рисковые кредиты, а его прибыль за первое полугодие сократилась.

В СВРУ считают, что ситуация свидетельствует о системном давлении на российский финансовый сектор из-за высоких ставок, санкций и слабого экономического роста.

Сибига об угрозе мировой продовольственной безопасности

Исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига предупредил, что российские атаки на гражданские суда в украинских портах и вдоль морского коридора могут снова создать серьезные риски для мировой продовольственной безопасности.

Он напомнил, что в 2022 году блокада украинских портов привела к резкому росту цен на продовольствие и создала угрозу для миллионов людей в разных странах.

По словам Сибиги, нынешние удары по гражданскому судоходству могут иметь похожие последствия, если России удастся затруднить работу украинского морского коридора.

Украина призывает страны, которые зависят от стабильных поставок продовольствия, открыто реагировать на такие атаки и усиливать международное давление на Москву.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 625-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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