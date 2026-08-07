У ніч проти 7 серпня російські війська продовжили удари по українських регіонах.

На Сумщині ворог атакував ринок і цивільну інфраструктуру, на Одещині поранення дістав 16-річний хлопець, а Дніпропетровщина пережила понад 20 атак безпілотниками та артилерією.

Тим часом у Росії безпілотники долетіли до Єкатеринбурга, де після удару загорівся великий логістичний комплекс Wildberries.

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Серед інших подій — дані ISW про формування Росією бойових підрозділів з українських військовополонених, заяви Дональда Трампа щодо дефіциту ракет та оцінка української розвідки проблем у банківському секторі РФ.

Про ці та інші події ночі та ранку 7 серпня — читайте у дайджесті.

Атака на Сумщину

Уранці 7 серпня російський ударний безпілотник атакував людей на ринку у Білопільській громаді Сумської області.

За попередніми даними, постраждали десятеро людей. Двоє з них перебувають у важкому стані. Усім пораненим надають медичну допомогу, частину госпіталізують.

Цієї ж ночі російські війська завдали комбінованого удару по Сумах. Для атаки застосували дві керовані авіабомби, реактивні безпілотники та інші ударні дрони.

У місті поранення дістали двоє людей. Їх госпіталізували, попередньо, їхній стан неважкий. Також пошкоджені приватні будинки, нежитлові приміщення, транспорт і об’єкти цивільної інфраструктури.

Також удару зазнала Глухівська громада. Там російський безпілотник повністю зруйнував будівлю поштового відділення. Інформації про постраждалих унаслідок цього удару не надходило.

Атака на Одещину

В Ізмаїльському районі російські війська атакували цивільну інфраструктуру.

Унаслідок удару поранення дістав 16-річний хлопець. Він отримав осколкове поранення.

Постраждалого доправили до лікарні, де медики надають йому необхідну допомогу.

Інформація про інші наслідки атаки та масштаби пошкоджень уточнюється.

Атака на Дніпропетровщину

Упродовж ночі російські війська понад 20 разів атакували п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками та артилерією.

На Нікопольщині під ударами перебували Нікополь, Марганецька, Покровська та Червоногригорівська громади. Пошкоджено поштове відділення, гімназію та приватний житловий будинок.

У Грушівській громаді Криворізького району понівечено приватну оселю. У Вишнівській та Божедарівській громадах Кам’янського району виникли пожежі та зазнала пошкоджень інфраструктура.

На Синельниківщині росіяни били по Петропавлівській і Шахтарській громадах. Там пошкоджено адміністративну будівлю та автомобіль.

Також противник атакував Павлоград. За даними обласної влади, люди не постраждали. Сили ППО цієї ночі збили над Дніпропетровщиною 19 російських безпілотників.

Атака на Wildberries в Єкатеринбурзі

У ніч проти 7 серпня безпілотники атакували логістичний комплекс Wildberries у Єкатеринбурзі — більш ніж за 1700 км від кордону з Україною.

Після удару на території комплексу спалахнула пожежа. За повідомленнями очевидців, займання виникло у першому блоці складу, до об’єкта прибули численні пожежні розрахунки та поліцейські екіпажі.

Ще до атаки в регіоні оголосили безпілотну небезпеку, а Росавіація тимчасово обмежила роботу аеропорту Кольцово.

У Wildberries підтвердили атаку та повідомили, що персонал евакуювали завчасно. Приймання товарів тимчасово обмежили, а поставки перенаправили на інші логістичні об’єкти компанії.

Інформації про постраждалих та остаточні масштаби пошкоджень наразі немає.

РФ формує підрозділи з українських полонених

Росія формує бойові підрозділи з українських військовополонених та колишніх військовослужбовців ЗСУ, які, за твердженнями російської сторони, перейшли на її бік.

За даними Інституту вивчення війни, Добровольчий корпус Міноборони РФ оголосив про створення так званої першої української добровольчої бригади спеціального призначення.

До неї, за заявами Росії, увійшли українські полонені та колишні військовослужбовці. Нове формування створили шляхом об’єднання кількох нерегулярних підрозділів, серед яких батальйони імені Кривоноса та Береста, а також загони імені Матросова, Пушкаря і Слобідського.

ISW нагадує, що випадки використання українських військовополонених для формування російських бойових підрозділів фіксували ще з 2022 року.

Аналітики наголошують, що примушування військовополонених до служби на боці держави, яка їх утримує, суперечить Женевській конвенції. Міжнародне право також забороняє направляти полонених у райони бойових дій або залучати до небезпечної військової діяльності.

Трамп про ракети для України

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати самі потребують ракет і наразі відновлюють власні запаси озброєння.

Під час пресконференції його запитали, чи готовий Вашингтон надати Україні додаткові батареї Patriot або далекобійні ракети.

У відповідь Трамп наголосив, що американські запаси також потребують поповнення. Він знову поклав відповідальність за скорочення арсеналів на попередню адміністрацію Джо Байдена.

Заява пролунала на тлі повідомлень американських медіа про дефіцит далекобійних керованих ракет та ракет-перехоплювачів у США, що може впливати і на можливості подальшого постачання засобів ППО Україні.

Проблеми у банківському секторі РФ

Найбільші державні банки Росії зіткнулися зі зростанням проблемних кредитів, скорочують персонал та дедалі більше займаються реструктуризацією боргів замість видачі нових позик.

За даними Служби зовнішньої розвідки України, у найбільшому російському банку Сбер частка проблемних кредитів третьої стадії за квартал зросла з 4,8% до 5,5%. Це приблизно 36,3 млрд доларів проблемних позик.

Одночасно банк збільшив резерви під можливі втрати, а прострочена заборгованість суттєво зросла, зокрема в іпотечному сегменті. Голова правління Сберу Герман Греф визнав, що кредитний комітет дедалі частіше працює над реструктуризацією боргів клієнтів.

Проблеми фіксують і у ВТБ. Банк скорочує працівників головного офісу, збільшує резерви під ризикові кредити, а його прибуток за перше півріччя скоротився.

У СЗРУ вважають, що ситуація свідчить про системний тиск на російський фінансовий сектор через високі ставки, санкції та слабке економічне зростання.

Сибіга про загрозу світовій продовольчій безпеці

Виконувач обов’язків міністра закордонних справ України Андрій Сибіга попередив, що російські атаки на цивільні судна в українських портах і вздовж морського коридору можуть знову створити серйозні ризики для світової продовольчої безпеки.

Він нагадав, що у 2022 році блокада українських портів призвела до різкого зростання цін на продовольство та створила загрозу для мільйонів людей у різних країнах.

За словами Сибіги, нинішні удари по цивільному судноплавству можуть мати схожі наслідки, якщо Росії вдасться ускладнити роботу українського морського коридору.

Україна закликає країни, які залежать від стабільних поставок продовольства, відкрито реагувати на такі атаки та посилювати міжнародний тиск на Москву.