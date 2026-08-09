Війна в Україні завершиться лише тоді, коли Росія втратить можливість фінансувати бойові дії, виробляти зброю, захищати тил, поповнювати армію та підтримувати всередині країни ілюзію стабільності.

Про це командувач Сил безпілотних систем ЗСУ Роберт Бровді (Мадяр) написав у своїх соцмережах.

Мадяр назвав п’ять умов завершення війни

У день свого 51-річчя командувач Сил безпілотних систем поділився власним баченням того, за яких умов може завершитися російсько-українська війна.

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Ворог, наголошує Роберт Бровді, невгамовний, тому зупинки війни не вбачається.

За словами Мадяра, нинішня війна є унікальною, адже вперше в новітній історії українці воюють не на боці Росії, а проти неї, захищаючи власну державу.

— Війна ж закінчиться лише там, де заграє ще флеш з п’яти нюансів: в агресора фізично зникне здатність за неї платити, виробляти зброю, захищати свій тил, відправляти на забій живу силу та підтримувати ілюзію стабільності та контролю всередині власного болота, — написав він.

На його переконання, саме тому єдина прийнятна стратегія України — продовжувати системне асиметричне виснаження Росії, послідовно руйнуючи ці п’ять складових її воєнної машини.

Мадяр також попередив українців, що попереду залишаються складні випробування.

За його словами, ключовою перевагою України є інтелект, технологічна перевага, прагнення до свободи та історичної справедливості.

— Тим часом бажаю людям жити та встояти, адже буде важче, ніж було. Воюймо розумом та математикою. Інтелект нації, розгорнутий проти метрополії, певна (не всебічна і не безмежна) технологічна вищість, але жага до історичної справедливості та свободи, всезалученність — це наша дієва зброя, — переконаний Мадяр.

Наприкінці звернення командувач подякував військовим Сил безпілотних систем за службу та закликав продовжувати боротьбу.

— Ми встоїмо. Москва ляже. Крим відгодуємо та відбудуємо, — підсумував Мадяр.

Раніше Роберт Бровді (Мадяр) повідомив про результати масштабної операції українських військових уночі проти 9 серпня.

За його словами, було уражено позицію ЗРК С-400 біля Геленджика, зенітні комплекси Тор і Панцир-С1, дві радіолокаційні станції, а також три судна “тіньового флоту” РФ у Чорному морі — нафтовий танкер і два суховантажі.

Фото: Роберт Бровді

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