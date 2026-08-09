У ніч з 8 по 9 серпня російські війська завдали масованого удару по Україні, основним напрямком якого стала Одеська область. Для удару противник застосував балістичні, протикорабельні та протирадіолокаційні ракети, а також понад 200 безпілотників різних типів.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Масована атака РФ 9 серпня

Зокрема, з 18:00 8 серпня ворог запустив по Україні 202 ударні БпЛА, серед яких дрони типу Shahed, зокрема реактивні, БпЛА Гербера, дрони-імітатори Пародія та баражуючі боєприпаси Бандероль.

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Також російські військові застосували ракети Іскандер-М/С-400, протикорабельні Онікс та протирадіолокаційні Х-31П. Пуски здійснювалися з тимчасово окупованого Криму та акваторії Чорного моря.

Основний удар ворога цієї ночі був спрямований на Одещину.

Повітряний напад відбивали винищувальна авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Станом на 08:00, українська ППО знищила або подавила 174 ворожі безпілотники та п’ять баражуючих боєприпасів Бандероль.

Унаслідок російської атаки зафіксовано влучання ракет та ударних БпЛА на 22 локаціях. Ще на шести місцях виявили падіння збитих російських дронів та їхніх уламків.

Кілька ворожих ракет не досягли визначених цілей завдяки протидії українських сил. Наразі встановлюються місця їхнього можливого падіння.

Станом на ранок 9 серпня російська атака ще триває: у повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 628-му добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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