Удар РФ по Одесской области: около 90 тыс. абонентов уже запитали, ремонт продолжается
- РФ массированно атаковала Одесскую область ракетами и дронами.
- Без электроэнергии осталась часть потребителей в Одессе и области.
- Около 90 тысяч обесточенных абонентов уже запитали.
Российские войска ночью и утром 9 августа нанесли одну из масштабных атак по Одесщине в этом году. Под ударом оказались объекты гражданской энергетической инфраструктуры, часть потребителей осталась без света.
По данным ДТЭК, в результате атаки повреждены энергетические объекты региона.
Обесточивание в Одесской области 9 августа
Обесточивание было зафиксировано в Одесском районе, а также в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах Одессы. Без электроэнергии остались и некоторые объекты критической инфраструктуры.
В ДТЭК отметили, что повреждения серьезны, поэтому восстановление электроснабжения может потребовать определенного времени.
В Укрэнерго сообщили, что аварийно-восстановительные работы приступили сразу после того, как это разрешила ситуация безопасности.
По информации компании, около 90 тыс. абонентов, оставшихся без электроэнергии ночью, уже удалось запитать.
В то же время жителей Одесщины призывают экономно потреблять электроэнергию, если она сейчас находится в домах. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему и быстрее подключить потребителей, до сих пор остающихся без света.
Напомним, что в результате ночной вражеской атаки в Одессе разрушены жилищная и критическая инфраструктура. Городские власти сообщают о девяти раненых по состоянию на 12:00.
Из-за обесточивания самых больших объектов водоканала Одесса осталась без воды.
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