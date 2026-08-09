Российские войска ночью и утром 9 августа нанесли одну из масштабных атак по Одесщине в этом году. Под ударом оказались объекты гражданской энергетической инфраструктуры, часть потребителей осталась без света.

По данным ДТЭК, в результате атаки повреждены энергетические объекты региона.

Обесточивание в Одесской области 9 августа

Обесточивание было зафиксировано в Одесском районе, а также в Приморском, Хаджибейском и Пересыпском районах Одессы. Без электроэнергии остались и некоторые объекты критической инфраструктуры.

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В ДТЭК отметили, что повреждения серьезны, поэтому восстановление электроснабжения может потребовать определенного времени.

В Укрэнерго сообщили, что аварийно-восстановительные работы приступили сразу после того, как это разрешила ситуация безопасности.

По информации компании, около 90 тыс. абонентов, оставшихся без электроэнергии ночью, уже удалось запитать.

В то же время жителей Одесщины призывают экономно потреблять электроэнергию, если она сейчас находится в домах. Это поможет снизить нагрузку на энергосистему и быстрее подключить потребителей, до сих пор остающихся без света.

Напомним, что в результате ночной вражеской атаки в Одессе разрушены жилищная и критическая инфраструктура. Городские власти сообщают о девяти раненых по состоянию на 12:00.

Из-за обесточивания самых больших объектов водоканала Одесса осталась без воды.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 1 628-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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