Росія прискорила розгортання власної супутникової системи зв’язку Рассвет, яка має стати аналогом американської Starlink.

Про це в інтерв’ю РБК-Україна розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України генерал-майор Вадим Скібіцький.

Російська супутникова система Рассвет

За словами Скібіцького, Москва вже почала виводити супутники на навколоземну орбіту та планує створити масштабне угруповання.

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Росіяни почали реалізовувати цей проєкт значно швидше, ніж планували.

У березні 2026 року РФ вивела на навколоземну орбіту 16 супутників. Надалі Москва планує продовжувати запуски, поступово нарощуючи кількість апаратів.

Згідно з планами російської сторони, до 2027 року угруповання має налічувати 292 супутники. До 2035 року його планують збільшити до 924 супутників.

Вадим Скібіцький пояснює, що зараз система може працювати лише фрагментарно — коли окремий російський супутник пролітає над територією України.

Однак після розгортання повноцінного угруповання супутників Рассвет зможе функціонувати за принципом, подібним до Starlink.

Вадим Скібіцький наголосив, що поява російської супутникової системи створює нові виклики для України. За його словами, вже триває обговорення можливих способів протидії Рассвету.

Наприкінці січня 2025 року стало відомо, що Міноборони України разом із компанією SpaceX працюють над вирішенням проблеми використання систем Starlink російськими військовими та дронами.

У травні 2026 року Пентагон повідомляв, що відключення Starlink у росіян допомогло Силам оборони відвоювати 400 кв. км території.

У липня Ілон Маск заявив, що РФ отримувала термінали Starlink контрабандою через Україну, після чого SpaceX разом із Києвом заблокувала неавторизовані пристрої.

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