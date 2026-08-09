Пентагон вимагає від американських оборонних компаній значно прискорити виробництво озброєння на тлі стрімкого скорочення запасів США через війну з Іраном.

Про це повідомляє The Washington Post із посиланням на службову записку Міністерства оборони США, яка опинилася у розпорядженні видання.

Пентагон дав виробникам 21 день

Заступник міністра оборони США Стів Файнберг звернувся до керівників оборонних компаній із вимогою надати протягом 21 дня конкретні плани щодо збільшення виробництва.

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Йдеться про значне прискорення виконання замовлень, більш агресивні графіки поставок і розширення виробничих можливостей для критично важливих видів озброєння.

У документі Файнберг наголосив, що традиційні багаторічні цикли розробки та виробництва зброї більше не відповідають потребам Сполучених Штатів.

Війна з Іраном скорочує американські запаси

Однією з головних причин такого тиску стала інтенсивність використання американських боєприпасів під час війни з Іраном.

За даними The Washington Post, лише протягом першого місяця бойових дій Сполучені Штати використали понад 850 крилатих ракет Tomahawk, а також понад 1 000 ракет-перехоплювачів Patriot і THAAD.

Також американські військові застосували понад 1 300 тактичних балістичних ракет.

Масштабне використання озброєння суттєво вплинуло на запаси американської армії. Аналіз Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), наведений виданням, свідчить, що кількість ракет Patriot у світових запасах скоротилася приблизно з 2 200 до початку війни до менш ніж 827.

Запаси ракет-перехоплювачів THAAD, за оцінкою аналітиків, зменшилися з 452 до менш ніж 278.

Білий дім залучає оборонні компанії

Тиск на виробників зброї відбувається на тлі спроб Білого дому домогтися збільшення оборонних видатків.

Наприкінці липня представників найбільших американських оборонних підприємств і технологічних стартапів запросили до Білого дому. Серед учасників зустрічі були керівники Lockheed Martin, Northrop Grumman, Boeing, Anduril та Palantir.

Під час переговорів представників оборонної промисловості закликали безпосередньо працювати із законодавцями, щоб переконати Конгрес збільшити фінансування оборони.

Експерти оборонної галузі вважають, що без додаткового фінансування швидко скоротити дефіцит озброєння буде складно. Водночас Конгрес поки не розблокував необхідні додаткові кошти.

США намагаються збільшити виробництво Patriot

Пентагон уже уклав низку угод із провідними оборонними підприємствами та молодими компаніями, щоб наростити випуск як відносно недорогих боєприпасів, так і складних систем протиповітряної оборони.

Особливу увагу приділяють системам THAAD та Patriot, які відіграють ключову роль у захисті американських військ і союзників від ракетних атак.

Минулого тижня Міністерство оборони США уклало з Lockheed Martin контракт вартістю до $58,6 млрд. Очікується, що до 2030 року виробництво PAC-3 має зрости приблизно втричі.

Водночас президент Дональд Трамп запевняє, що Сполучені Штати мають величезні запаси боєприпасів.

Джерело : The Washington Post

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