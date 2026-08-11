В ночь на 11 августа российские войска снова обстреляли украинские города ракетами, дронами и артиллерией.

Под ударами оказались Киев, Запорожье, Днепропетровская область и другие регионы: есть погибшие, пострадавшие и значительные разрушения гражданской инфраструктуры.

В Одесской области тем временем расследуют крушение украинского истребителя МиГ-29, который выполнял боевую задачу по уничтожению вражеских дронов. Пилот успел катапультироваться, а следователи всю ночь работали на месте и ищут бортовой самописец.

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Также Россия готовится к масштабным фальсификациям так называемых выборов на оккупированных территориях Украины, Южная Корея не планирует передавать Украине оружие и системы ПВО, а Элина Свитолина вышла в полуфинал WTA 1000 в Торонто.

Об этих и других событиях ночи и утра 11 августа — читай в дайджесте.

Атака на Запорожье

В ночь на 11 августа российские войска провели комбинированную атаку на Запорожье, применив, в частности, противокорабельные Цирконы и северокорейские баллистические KN-23, а также ударные беспилотники.

Под ударом оказались промышленные объекты и гражданская инфраструктура города. Повреждены четыре жилых дома, гаражный кооператив и нежилые здания. В нескольких местах возникли пожары, а в отдельных районах города зафиксировали перебои с электричеством.

Последствия атаки оказались тяжелыми. По состоянию на утро известно о шести погибших. По меньшей мере 19 человек получили ранения и получают необходимую медицинскую помощь.

На местах ударов работают спасатели, медики, правоохранители и коммунальные службы. Специалисты осматривают поврежденные здания и продолжают устанавливать окончательные масштабы разрушений.

Атака на Киев

После полуночи российские войска атаковали Киев баллистическими ракетами. После объявления воздушной тревоги в столице раздались взрывы.

В Шевченковском районе в результате удара загорелись складские помещения. На этом месте пострадал один человек.

Кроме того, стало известно о попадании на территории детской больницы. В результате российского удара повреждены здание медучреждения и газовая труба.

Во время атаки дети и медицинский персонал были в укрытии, поэтому пострадавших непосредственно в больнице нет.

На местах попаданий продолжаются аварийно-спасательные работы, информацию об окончательных последствиях атаки уточняют.

Атака на Днепропетровскую область

В течение ночи российские войска более 20 раз атаковали пять районов Днепропетровской области с помощью беспилотников и артиллерии. В результате ударов погибли три человека, ещё пятеро пострадали. Среди погибших и раненых есть дети.

В Синельниковском районе враг атаковал районный центр и Петропавловскую общину. Повреждены склад логистической компании и многоквартирный дом. Погиб 47-летний мужчина, а семилетняя девочка получила ранение.

В Криворожье под ударами оказались Грушевская и Апостоловская общины. Повреждены автомобили. В результате обстрела погиб 15-летний парень, ещё двое подростков 16 и 17 лет пострадали.

В Никопольском районе россияне обстреливали Никополь, Покровскую и Марганецкую общины. Там повреждены административное здание, банк, общежитие и магазин.

В Каменском районе под обстрел попали Верхивцевская и Пятихатская общины. Поврежден частный дом. Ранения получили 63-летний мужчина и 64-летняя женщина, обоих госпитализировали в состоянии средней тяжести.

В Павлоградском районе россияне атаковали Богдановскую общину. Повреждены частный дом и автомобиль, один человек погиб. После ударов в разных районах области возникли пожары, которые потушили спасатели.

Атака на Киевскую область

В ночь на 11 августа российские войска атаковали Киевскую область баллистическими ракетами и ударными дронами.

По данным областных властей, на этот раз обошлось без погибших и пострадавших.

В Бучанском районе в результате атаки повреждены складские помещения и три грузовика.

На местах работают оперативные службы. Специалисты фиксируют нанесенные разрушения и устраняют последствия ночного обстрела.

Атака на Полтавскую область

В Полтавском районе во время ночной атаки обломки российского беспилотника упали на крышу многоэтажного жилого дома.

По предварительным данным, обращений в экстренные службы о пострадавших не поступало.

Специалисты продолжают осматривать место падения обломков и уточнять возможные повреждения.

Удар по инфраструктуре Херсона

Накануне российские войска нанесли авиаудары по объектам критической инфраструктуры Херсона.

После атаки в разных частях города возникли проблемы с электро- и водоснабжением. Частично без света остались Центральный, Днепровский и Корабельный районы.

Коммунальные и аварийные службы оценивают масштабы повреждений и определяют объем восстановительных работ, необходимых для возобновления подачи электричества и воды жителям.

РФ готовит фальсификации выборов на оккупированных территориях

Россия готовится к масштабным фальсификациям во время так называемых выборов в Государственную думу РФ на временно оккупированных территориях Украины.

По данным Центра противодействия дезинформации, администрация Владимира Путина уже установила для оккупационных властей необходимые показатели. Речь идет о явке более 65–70% и как минимум 70% голосов за партию Единая Россия.

В ЦПД подчеркивают, что проведение российских выборов на оккупированных украинских территориях незаконно. Москва пытается использовать результаты такого голосования, чтобы создать видимость поддержки оккупации и дальше легитимизировать захваченные территории в своих пропагандистских целях.

Глава ЦПД Андрей Коваленко также обратил внимание на внутреннюю российскую избирательную кампанию. По его словам, все политические силы, допущенные к участию в выборах, поддерживают продолжение войны против Украины.

В то же время антивоенную партию Яблоко, по его словам, показательно отстранили от выборов, чтобы она не смогла продемонстрировать даже ограниченный уровень поддержки противников войны.

В ЦПД считают, что таким образом Кремль пытается не допустить публичной демонстрации антивоенных настроений, которые постепенно усиливаются в российских регионах и даже в Москве на фоне слухов о возможной новой мобилизации.

Южная Корея не будет поставлять Украине оружие и ПВО

Южная Корея пока не планирует менять свою политику в отношении военной помощи Украине и передавать Киеву летальное оружие или системы противовоздушной обороны.

Как сообщает The Korea Times со ссылкой на представителя южнокорейского МИД, решения об экспорте оборонной продукции должны соответствовать национальному законодательству страны.

Зато Сеул планирует продолжить гуманитарную поддержку Украины. Речь идет о помощи в сферах энергетики, инфраструктуры, здравоохранения и образования, а также будущего послевоенного восстановления.

Заявление прозвучало после призыва Владимира Зеленского углубить сотрудничество между странами на фоне укрепления военных связей России и КНДР. Украина в первую очередь заинтересована в системах ПВО, а также предлагает сотрудничество в сфере беспилотных технологий в рамках Drone Deal.

В то же время в Южной Корее признают, что военное сотрудничество Москвы и Пхеньяна напрямую угрожает безопасности самой страны и нарушает резолюции Совета Безопасности ООН. В Сеуле заявили, что такое сотрудничество должно быть немедленно прекращено.

Свитолина вышла в полуфинал WTA 1000 в Торонто

Первая ракетка Украины Элина Свитолина пробилась в полуфинал престижного турнира WTA 1000 в Торонто, обыграв россиянку Екатерину Александрову, которая выступает в нейтральном статусе.

Матч длился 1 час 34 минуты. Первый сет украинка проиграла со счетом 3:6, но после этого полностью переломила ход встречи.

Второй сет Свитолина выиграла 6:0, не отдав сопернице ни одного гейма. В решающем сете украинка быстро взяла верх и довела матч до победы — 6:3.

Это была пятая личная встреча Свитолиной и Александровой и уже четвертая победа украинской теннисистки.

В полуфинале Свитолина встретится с польской теннисисткой Игой Швентек. Выход в эту стадию уже гарантировал украинке подъем как минимум на четвертое место в чемпионатской гонке WTA.

Крушение истребителя МиГ-29 в Одесской области

Вечером 10 августа в Березовском районе Одесской области во время выполнения боевой задачи разбился истребитель МиГ-29 Вооруженных сил Украины. Пилот успел катапультироваться, его жизни ничего не угрожает.

По предварительной информации ГБР, самолет выполнял боевую задачу по уничтожению российских беспилотников. Во время активной части операции произошла нештатная ситуация: истребитель загорелся, после чего пилот потерял управление.

Сразу после падения самолета на место прибыла следственно-оперативная группа ГБР. Следователи работали в Березовском районе всю ночь, осмотрели территорию, изъяли и фиксируют обломки истребителя, собирают материалы, а также опрашивают свидетелей и военнослужащих.

Сейчас специалисты ищут бортовой самописец — так называемый «чёрный ящик», который может помочь установить причину нештатной ситуации.

По факту крушения МиГ-29 ГБР возбудило уголовное дело.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1 630-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

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