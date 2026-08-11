Під час атаки на Запоріжжя 11 серпня Росія застосувала північнокорейські балістичні ракети KN-23, протикорбельні ракети Циркон та керовані авіаційні бомби.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

РФ застосувала проти Запоріжжя північнокорейську балістику

За словами Зеленського, роботи з ліквідації наслідків російської атаки на Запоріжжя тривають із ночі. На одному з місць влучань рятувальники продовжують гасити пожежу.

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Президент наголосив, що Росія застосувала одразу кілька типів озброєння.

— По місту були удари північнокорейською балістикою, Цирконами та КАБами. Жорстока атака, прорахована так, щоб максимальної шкоди завдати саме цивільній інфраструктурі, — заявив Зеленський.

Станом на зараз відомо про шістьох загиблих та 19 поранених у Запоріжжі.

Слід зауважити, що в Києві 11 серпня ракетним ударом пошкоджено будівлю інфекційної лікарні, підприємства.

У Херсоні та Харкові вночі були влучання по підстанціях, є відключення. Відновлювальні роботи тривають.

Були удари також по Донеччині, Дніпропетровщині, Миколаївщині.

Загалом під час нічної атаки на Україну, крім ракет, Росія застосувала понад 120 безпілотників. За словами президента, більшість із них були реактивними Шахедами.

Зеленський заявив, що нарощування Росією виробництва балістичних ракет, залучення північнокорейського озброєння та підготовка мобілізації свідчать про підготовку Москви не до миру, а до подальшої ескалації.

Президент закликав партнерів посилити санкційний тиск на підприємства, які забезпечують російську військову машину, та збільшити допомогу Україні системами протиповітряної оборони.

Раніше в Інституті вивчення війни повідомляли, що військова співпраця Росії та КНДР виходить на новий рівень. Москва отримує від Пхеньяна не лише балістичні ракети, а й спеціалізовані ракетні підрозділи.

За наявними даними, Північна Корея передала Росії понад 100 балістичних ракет.

Ідеться, зокрема, про ракети KN-23 та KN-24. Аналітики звертали увагу, що їхнє використання дозволяє Москві заощаджувати власні запаси інших ракет, зокрема Цирконів.

Фото: Запорізька ОВА

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