Верховна Рада підтримала кандидатуру Андрія Сибіги на посаду міністра закордонних справ України.

За відповідне рішення проголосували 266 народних депутатів, стало відомо з трансляції засідання Верховної Ради.

Призначення Сибіги міністром закордонних справ

Під час виступу в залі Верховної Ради Сибіга окреслив три головні напрями української дипломатії: досягнення миру, інтеграція до ЄС і НАТО та підтримка громадян за кордоном.

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За його словами, Україна бере курс на максимальну прагматизацію та економізацію зовнішньої політики. Сибіга стверджує, що це відповідає баченню президента України Володимира Зеленського.

– Будемо максимально залучати союзників, щоб забезпечити паритет, перевагу та асиметрію для нашого війська. Нам потрібна самодостатність в усіх критичних озброєннях, – наголосив Сибіга.

Водночас він додав, що Україна прагне якнайшвидше відкрити всі переговорні кластери з Європейським Союзом.

Крім цього, інтеграція України до НАТО залишається незмінним пріоритетом і переходить у практичну площину.

Коментуючи виклики у Чорному морі, Сибіга повідомив, що Україна домовилася із сусідніми країнами про транзит продовольчого експорту та шукає способи захисту для свободи судноплавства.

18 серпня президент України Володимир Зеленський вніс до Ради кандидатуру Сибіги на посаду очільника МЗС.

17 липня Кабінет міністрів призначив Андрія Сибігу тимчасовим виконувачем обов’язків міністра закордонних справ в уряді нового прем’єр-міністра України Сергія Корецького.

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