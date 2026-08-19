Евгений Хмара подтвердил, что уволился с военной службы. Это произошло до голосования в Верховной Раде за его назначение на должность министра обороны Украины.

Хмара уволился с военной службы

Евгений Хмара получил статус гражданского лица.

— Я стою перед вами как гражданское лицо, уволенное в соответствии с законом Украины о воинской обязанности и военной службе, статья 26, увольнение с военной службы по проведению организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава, – сказал он в парламенте, отвечая на вопросы народных депутатов.

Напомним, Верховная Рада Украины поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары на должность министра обороны Украины.

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В свою очередь он очертил приоритеты предстоящей работы на должности.

18 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду кандидатуру Хмары на должность главы Минобороны.

В этот же день народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк сообщил, что Евгений Хмара уволится с военной службы до голосования в Верховной Раде за его кандидатуру на должность министра обороны.

17 июля Кабмин назначил Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны в правительстве нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

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