Хмара в ВР подтвердил увольнение с военной службы: Стою перед вами как гражданское лицо
- Евгений Хмара получил статус гражданского лица.
- Он сообщил об этом во время выступления в Верховной Раде.
Евгений Хмара подтвердил, что уволился с военной службы. Это произошло до голосования в Верховной Раде за его назначение на должность министра обороны Украины.
Хмара уволился с военной службы
Евгений Хмара получил статус гражданского лица.
— Я стою перед вами как гражданское лицо, уволенное в соответствии с законом Украины о воинской обязанности и военной службе, статья 26, увольнение с военной службы по проведению организационных мероприятий для лиц высшего офицерского состава, – сказал он в парламенте, отвечая на вопросы народных депутатов.
Напомним, Верховная Рада Украины поддержала представление президента Украины Владимира Зеленского о назначении Евгения Хмары на должность министра обороны Украины.
В свою очередь он очертил приоритеты предстоящей работы на должности.
18 августа президент Украины Владимир Зеленский внес в Раду кандидатуру Хмары на должность главы Минобороны.
В этот же день народный депутат от фракции Голос Ярослав Железняк сообщил, что Евгений Хмара уволится с военной службы до голосования в Верховной Раде за его кандидатуру на должность министра обороны.
17 июля Кабмин назначил Хмару временно исполняющим обязанности министра обороны в правительстве нового премьер-министра Украины Сергея Корецкого.