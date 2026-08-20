Россия хранит значительные запасы ракет и продолжает наращивать их производство.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на ответ Главного управления разведки Минобороны Украины на запрос издания.

Запасы ракет в России: что известно

По данным ГУР, по состоянию на 5 августа запас баллистических ракет 9М723 для оперативно-тактических комплексов Искандер-М, выделенный для российской группировки войск, составлял около 130 штук.

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Примерные запасы других типов ракет в РФ составляют:

более 600 ракет Оникс;

более 450 ракет Калибр;

более 120 ракет Циркон;

до 100 крылатых ракет Х-101;

около 400 ракет РМ-48У для комплексов С-400.

Кроме того, по состоянию на июль у России было около 50 аэробаллистических ракет Кинжал.

В российских запасах также находилось примерно 50 северокорейских баллистических ракет KN-23, KN-24 и KN-30.

Сколько ракет Россия производит каждый месяц

В ГУР отмечают, что российский военно-промышленный комплекс смещает основной акцент в сторону массового производства ракетных систем.

Приоритетными для российского ВПК являются баллистические ракеты 9М723 для комплексов Искандер-М, крылатые ракеты Х-101 и Калибры.

План производства ракет для Искандера-М составляет 60 штук в месяц, но в июле российские предприятия превысили этот показатель и изготовили 65 ракет.

Еще 87 крылатых ракет Х-101 Россия изготовила в течение июля.

Темпы производства ракет РМ-48У для комплексов С-400 оцениваются примерно в 50 штук в месяц. Всего в течение 2026 года РФ планирует изготовить более 480 таких ракет — это более чем вдвое больше, чем предусматривал план на 2025 год.

По оценке, приведенной в материале, российский ВПК в целом способен производить более 200 крылатых и баллистических ракет в месяц.

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