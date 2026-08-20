У ніч на 20 серпня, починаючи з 18:00 19 серпня, російські війська здійснили масовану комбіновану атаку. Основним напрямком удару стала Київщина.

Атака на Україну 20 серпня: що відомо

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, для атаки противник застосував ракети, що летять до цілі за балістичною траєкторією, зокрема Онікс, Циркон, Іскандер-М та С-400. Пуски здійснювалися з території Курської, Ростовської та Брянської областей РФ.

Також ворог випустив 36 крилатих та авіаційних ракет Х-101, Іскандер-К і Х-59 із повітряного простору Вологодської, Курської та Бєлгородської областей, 8 крилатих ракет Калібр із району Новоросійська та два баражуючі боєприпаси Бандероль.

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Крім того, Росія атакувала 168 ударними безпілотниками типу Shahed, Гербера та дронами-імітаторами Пародія. Майже половина Шахедів була реактивною.

БпЛА запускали з районів Курська, Міллерового, Орла, Приморсько-Ахтарська, а також із тимчасово окупованих Донецька та Гвардійського в Криму.

За попередніми даними станом на 09:30, сили ППО збили або подавили 31 крилату ракету Х-101, Іскандер-К та Х-59, усі 8 ракет Калібр, два боєприпаси Бандероль, а також 145 ворожих безпілотників різних типів.

Водночас зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 28 локаціях. Ще у двох місцях впали уламки збитих цілей.

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