Вищий антикорупційний суд 21 серпня обрав запобіжний захід керівнику ПрАТ Метробуд Валентину Єлізарову. Суд постановив взяти його під варту до 18 жовтня з альтернативою застави у розмірі 20 млн грн.

Про це повідомляють Transparency International Ukraine та Центр протидії корупції.

Операція Форест Гамп – суд

19 серпня НАБУ та САП розкрили деталі проведеної операції Форест Гамп щодо легалізації 150 млн грн для застави у справі Мідас — за колишнього міністра Германа Галущенка.

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За даними слідства, Єлізаров діяв за вказівкою колишнього нардепа Максима Микитася. Йому закидають юридичний супровід та участь у схемах, пов’язаних із заволодінням підприємствами Будмонтажсервіс та Філософія девелопмент.

Крім того, за версією слідства, Єлізаров координував фінансові потоки та транзакції через підконтрольні компанії для збору коштів на заставу фігуранту справи Мідас. Також він нібито зустрічався з представниками банківських установ та шукав способи обходу фінансового моніторингу для проведення платежів без ручного контролю.

Прокурор просив суд обрати Єлізарову тримання під вартою з альтернативою застави у 35 млн грн. ВАКС визначив суму застави у 20 млн грн.

У разі її внесення Єлізаров повинен буде носити електронний браслет, здати закордонний паспорт і не залишати Львів без дозволу. Також йому заборонено спілкуватися зі свідками, потерпілими та іншими підозрюваними у справі.

Крім того, підозрюваному заборонено відвідувати приміщення Будмонтажсервіс, Філософія девелопмент та Регіональних ресурсів. Він також має прибувати до детектива, прокурора чи суду за першою вимогою та повідомляти про зміну місця проживання.

Захист Єлізарова заперечував проти запобіжного заходу. Адвокати заявляли, що він не мав умислу на вчинення злочинів і не контактував з іншими нібито учасниками злочинної організації. За їхньою версією, його дії мали суто технічний характер — зокрема, підготовка документів щодо нерухомості та подання або відкликання заяв про банкрутство.

Що відомо про справи Форест Гамп і Феміда

19 серпня Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорумційна прокуратура повідомили про результати спецоперації Форест Гамп. За даними слідства, учасники злочинної організації легалізували близько 150 млн грн для внесення застави за фігуранта справи Мідас.

20 серпня НАБУ та САП оприлюднили матеріали операції Феміда. Правоохоронці заявили про викриття схеми незаконного заволодіння нерухомістю та активами підприємств за допомогою підроблених документів.

Хто фігурує у справі Форест Гамп

Центр протидії корупції із посиланням на прокурора САП повідомляє, що у справі фігурують:

Ірина Мудра, колишня заступниця голови Офісу президента,

Віктор Дубовик, гендиректор Директорату з питань правової політики Офісу президента,

Олена Ференс, заступниця міністра юстиції,

Максим Микитась, колишній народний депутат,

Вадим Столар, чинний нардеп,

Василь Астіон, бізнесмен, колишній депутат Дніпропетровської облради,

Микола Гладищенко, колишній голова правління державного Сенс Банк,

Олег Ступак, колишній голова правління державного Сенс Банк,

Людмила Снігур, начальниця департаменту державного Сенс Банк,

Валентин Єлізаров (підлеглий Микитася, керівник ТОВ Метробуд),

Микита Тарковський (пов’язаний з Микитасем),

Єгор Меркулов (водій Микитася, номінально керівник ТОВ Монтаж Сервіс),

Олександр Остапенко (охоронець Микитася, номінально директор ТОВ Філософія Девелопмент).

20 серпня ВАКС розпочав розгляд питання про обрання Микитасю запобіжного заходу, однак засідання перенесли на 21 серпня.

За даними САП, учасникам злочинної організації та залученим до схем особам повідомили про підозри за статтями 255 (Створення, керівництво злочинною спільнотою або злочинною організацією), 191 (привласнення, розтрату чужого майна), 206-2 (протиправне заволодіння майном підприємства), 209 (відмивання майна), 358 (підроблення) та 361 (несанкціоноване втручання в роботу інформаційних, електронних комунікаційних систем) Кримінального кодексу України.

Фото: ЦПК

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