В ночь на 9 сентября Силы обороны Украины нанесли комплексный удар по военно-морской базе РФ в Новороссийске Краснодарского края. Среди пораженных целей – российский фрегат Адмирал Эссен, являющийся носителем крылатых ракет Калибр.

О результатах операции сообщили в Главном управлении разведки МО Украины.

Удар по Адмиралу Эссену

Удар по военной инфраструктуре Новороссийска провели операторы Департамента активных действий ГУР совместно с другими составляющими Сил обороны Украины.

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После удара по фрегату проекта 11356 Адмирал Эссен на палубной надстройке корабля вспыхнул пожар.

По данным ГУР, Адмирал Эссен относится к российским ракетоносителям, которые могут применять крылатые ракеты Калибр для ударов по территории Украины.

Кроме фрегата, атакованы и другие военные объекты и плавсредства в районе базы. СБУ подтвердила поражение военно-морской базы Новороссийск, объектов военной гавани и ряда кораблей Черноморского флота РФ, среди которых есть носители Калибров. На территории базы и мазутного терминала также фиксируются пожары.

Генеральный штаб ВСУ сообщил о взрывах в районах базирования российских кораблей. Степень повреждений пораженных целей уточняется.

Что еще поразили в районе Новороссийска

По информации СБУ, Силы обороны также нанесли удары по объектам хранения мазута и инфраструктуре терминала Шесхарис, который используется для отгрузки нефти.

Отдельно командующий Силами беспилотных систем Роберт Бровди сообщал, что в результате ночного удара российская военно-морская база потеряла ряд военных плавсредств, в том числе ракетоносители.

В районе Анапы Силы обороны поразили российский палубный истребитель Су-33 и вертолет Ми-8, а возле Геленджика — две радиолокационные станции.

Напомним, что в августе 2026 года Силы обороны уже атаковали российские фрегаты Адмирал Эссен и Адмирал Макаров, а также патрульный корабль Василий Быков.

Фото: ГУР

Источник : ГУР

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