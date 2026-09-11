Вночі 11 вересня Росія атакувала Україну малогабаритною ракетою Бандероль та 161 ударним БпЛА різних типів. Сили протиповітряної оборони збили 138 дронів. Зафіксовано влучання на 19 локаціях. Внаслідок ворожих ударів є жертва та постраждалі.

Детальніше про головні події ночі читайте в добірці від Фактів ICTV.

Атака на Київ

Вночі внаслідок ворожої атаки у Дніпровському районі сталася пожежа у житловій 9-поверхівці. Горіли з 1-го по 5-й поверхи. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих. Згодом кількість потерпілих зросла до восьми.

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Зранку мер Києва Віталій Кличко повідомив про вибухи на Троєщині.

Російські безпілотники атакували АЗС у Дніпровському та Оболонському районах Києва. Згодом окупанти завдали ще одного удару по автозаправній станції в Оболонському районі столиці. В цьому районі сталося падіння уламків БпЛА на автомобіль. Попередньо, є постраждалий.

Також внаслідок влучання БпЛА сталося загоряння на нежитловій території, повідомив Віталій Кличко.

На місцях працюють слідчо-оперативні групи, які документують наслідки ворожої атаки та фіксують пошкодження.

Атака дронів на Київщину

Пізно ввечері 10 вересня ворожі дрони атакували Київську область. У Бучанському районі внаслідок удару спалахнула пожежа на складі цивільного призначення. Під час гасіння ворог повторно атакував. Попри небезпеку, рятувальники ДСНС продовжили роботу. Станом на ранок пожежу локалізовано — поширення вогню немає.

За словами керівника Київської ОВА Тимура Ткаченка, внаслідок атаки у Вишгородському районі загинула жінка.

Атака на Дніпропетровщину

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Олександра Ганжі, понад 10 разів окупанти атакували три райони області. Били безпілотниками та артилерією.

У Дніпрі на території приватного підприємства загорілися вантажівки. Поранення дістали двоє чоловіків. На Нікопольщині противник завдав удару по райцентру, Марганецькій, Покровській та Червоногригорівській громадах. Вибухами понівечені приватні будинки й автівка. Постраждала одна людина.

У П’ятихатській громаді Кам’янського району понівечена інфраструктура.

Також сьогодні у Павлограді день жалоби за п’ятьма загиблими у вчорашній атаці на місто.

Атака на Запоріжжя

Вночі РФ атакувала Запоріжжя. Російські дрони пошкодили дах дев’ятиповерхівки. Там виникла пожежа. Поранення дістали 32-річна жінка та її 10-річний син. Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Також зафіксовано влучання в торговельний центр — там сталася пожежа на площі 500 кв. м та в офісному приміщенні на площі 50 кв. м.

Удар РФ по Житомирщині

Ворог знову завдав удару по цивільних об’єктах на Житомирщині. Унаслідок атаки ударних дронів пошкоджено приватне підприємство в Овруцькій громаді. На місці влучання виникла пожежа, яку рятувальники ДСНС оперативно локалізували.

Попередньо, інформації про загиблих та постраждалих унаслідок ворожого удару не надходило.

У Саратові атаковано логістичний центр Ozon та НПЗ

У ніч проти 11 вересня у Саратові дрони вдарили у логістичний центр і хаб доставки маркетплейсу Ozon. Повідомляється, що тимчасово Ozon не прийматиме і не доставлятиме нові замовлення клієнтам у Саратові та області.

Також повідомлялося про вибухи в районі Саратовського нафтопереробного заводу. За попередньою інформацією, там сталася пожежа.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 661-шу добу.

На інтерактивній карті бойових дій в Україні та карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.

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