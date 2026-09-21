Администрация президента США Дональда Трампа подготовила санкции против Международного уголовного суда (МУС) как организации. О новых ограничениях могут объявить в ближайшее время.

Администрация Трампа подготовила санкции против МУС

Как сообщает Reuters и WSJ со ссылкой на два информированных источника, Вашингтон требует от МУС отменить ордера на арест израильских чиновников, а также прекратить расследования, связанные с действиями американских военных в Афганистане.

Ранее США уже ввели санкции против отдельных судей и прокуроров МУС. В то же время ограничения непосредственно против самого суда до сих пор не вводились, хотя такой вариант в течение определенного времени рассматривался американской администрацией.

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По словам источников Reuters, пакет санкций уже подготовлен, однако точная дата его оглашения пока неизвестна.

The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников пишет, что окончательное решение может быть принято уже на этой неделе на фоне заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Представители МУС предупредили, что санкции против всей организации и сотрудничающих с ней компаний могут существенно усложнить работу суда.

Ограничения, в частности, могут повлиять на закупку ІТ-услуг, страхование, наем следователей и проведение финансовых операций. Также под угрозой может оказаться выплата зарплат американским гражданам, работающим в структуре МУС.

Международный уголовный суд приступил к работе в 2002 году. Он рассматривает дела относительно военных преступлений, геноцида, преступлений против человечности и других преступлений, подпадающих под его юрисдикцию.

МУС действует по принципу комплементарности – вмешивается в случаях, когда национальные органы не могут или не желают должным образом проводить соответствующее расследование или преследование.

США не ратифицировали Римский устав и не являются государством-участником Международного уголовного суда.

Напомним, что в августе США ввели санкции против президентки Международного уголовного суда Томоко Акане и юриста Абдулайе Сэе, обвинив МУС в угрозе суверенитету стран, не ратифицировавших Римский устав.

В ответ суд заявил, что эти ограничения подрывают международный правопорядок, однако отметил намерение продолжить свою работу.

Впоследствии государственный секретарь США Марко Рубио объявил о намерении Вашингтона значительно усилить кампанию против Международного уголовного суда (МУС).

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