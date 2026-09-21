Адміністрація президента США Дональда Трампа підготувала санкції проти Міжнародного кримінального суду (МКС) як організації. Про нові обмеження можуть оголосити найближчим часом.

Адміністрація Трампа підготувала санкції проти МКС

Як повідомляє Reuters та WSJ із посиланням на два поінформовані джерела, Вашингтон вимагає від МКС скасувати ордери на арешт ізраїльських високопосадовців, а також припинити розслідування, пов’язані з діями американських військових в Афганістані.

Раніше США вже запровадили санкції проти окремих суддів і прокурорів МКС. Водночас обмеження безпосередньо проти самого суду досі не вводили, хоча такий варіант протягом певного часу розглядався американською адміністрацією.

Зараз дивляться

За словами джерел Reuters, пакет санкцій уже підготовлений, однак точна дата його оголошення поки невідома.

The Wall Street Journal із посиланням на американських посадовців пише, що остаточне рішення можуть ухвалити вже цього тижня на тлі засідання Генеральної Асамблеї ООН.

Представники МКС попередили, що санкції проти всієї організації та компаній, які з нею співпрацюють, можуть суттєво ускладнити роботу суду.

Обмеження, зокрема, можуть вплинути на закупівлю ІТ-послуг, страхування, наймання слідчих і проведення фінансових операцій. Також під загрозою може опинитися виплата зарплат американським громадянам, які працюють у структурі МКС.

Міжнародний кримінальний суд розпочав роботу у 2002 році. Він розглядає справи щодо воєнних злочинів, геноциду, злочинів проти людяності та інших злочинів, що підпадають під його юрисдикцію.

МКС діє за принципом комплементарності — втручається у випадках, коли національні органи не можуть або не бажають належним чином проводити відповідне розслідування чи переслідування.

США не ратифікували Римський статут і не є державою-учасницею Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, що США запровадили санкції проти президентки Міжнародного кримінального суду Томоко Акане та юриста Абдулайє Сеє, звинувативши МКС у загрозі суверенітету країн, які не ратифікували Римський статут.

У відповідь суд заявив, що ці обмеження підривають міжнародний правопорядок, проте наголосив на намірі продовжити свою роботу.

Згодом державний секретар США Марко Рубіо оголосив про намір Вашингтона значно посилити кампанію проти Міжнародного кримінального суду (МКС).

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.