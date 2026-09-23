В ночь на 23 сентября российские войска осуществили массированную атаку на Украину с применением ударных беспилотников различных типов.

Ночная атака на Украину 23 сентября: что известно

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, атака началась еще в 18:00 22 сентября. Противник применил 161 ударный БПЛА типа Shahed, Гербера, дроны-имитаторы типа Пародия, а также воздушные цели Бандероль/Дань-Т.

Среди запущенных россиянами беспилотников 82 были реактивными.

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Запуски осуществлялись из районов Орла, Курска, Приморско-Ахтарска и Миллерово в России, а также из временно оккупированных Донецка и Гвардейского в Крыму.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 08:00 противовоздушная оборона сбила или подавила 122 воздушные цели. Среди них – 119 БПЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов, а также три Бандероль/Дань-Т.

В то же время зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника по 18 локациям. Еще на восьми локациях упали обломки сбитых целей.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил об угрозе нового масштабного российского удара и акцентировал на необходимости усиления украинской ПВО.

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